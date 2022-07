México: Presidente AMLO pidió a Joe Biden exonerar a Julian Assange

Este lunes el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador (AMLO)destacó que dejó una carta al presidente de Estados Unidos (EEUU), Joe Biden, durante su reunión bilateral la última semana en Washington D.C. en la que pidió la exoneración del fundador de la plataforma digital WikiLeaks, Julian Assange.

Durante su habitual encuentro con los medios de comunicación, AMLO expresó: “Le dejé una carta al presidente sobre Julian Assange, explicándole de que no cometió ningún delito grave, Assange, él no le causó la muerte a nadie, no violó ningún derecho humano, y ejerció su libertad”.

Así mismo recalcó en su misiva que detener a Assange iba a significar una “afrenta permanente a la libertad de expresión”, y explicado que México había ofrecido protección y asilo al periodista australiano. No obstante, que no ha recibido hasta ahora respuesta a la carta “engo que esperar a que lo analice y se den los tiempos”, ha agregado, insistiendo en que debe ser respetuoso.

Assange, de 51 años, se encuentra detenido en la prisión de máxima seguridad de Belmarsh, en Londres (el Reino Unido), en espera de extradición a EEUU luego de que la ministra británica del Interior, Priti Patel, aprobase su extradición.

