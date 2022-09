Con el Mazo Dando viene para defender la Patria contra las mentiras del imperialismo

«Ahora los aliados de EEUU tienen una semana atacando al país; atacan a Venezuela, a Cuba y Nicaragua para que su amo los escuche pero de él no dicen nada», denunció el primer vicepresidente del Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV), Diosdado Cabello desde su programa Con El Mazo Dando.

Añadió que no entiende cómo algunos países van a foros e instancias internacionales a hablar mal de otros países. «Uno no lo entiende, pero en realidad son órdenes que le da el imperialismo y ellos obedecen, yo diría que no voy».

Acotó que «creen ellos que con eso nos van a rendir cuando. El bloqueo le ha hecho un gran daño a Venezuela pero en realidad nos ha endurecido y forjado el espíritu de batalla y nos ha demostrado que con el imperialismo no hay futuro».

Con el Mazo Dando