Marea roja en respaldo a Nicolás Maduro llenó las calles del municipio Pao

APC PSUV COJEDES

Una gran marea roja de pueblo recorrió este sábado las calles del municipio Pao de San Juan Bautista del estado Bolivariano de Cojedes, con el propósito de respaldar las políticas que viene impulsando el presidente de la República Nicolás Maduro para enfrentar las sanciones y el bloqueo económico impuesto por el imperio norteamericano.

La militancia del Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV) y los partidos del Gran Polo Patriótico en este municipio, acompañaron a sus líderes y lideresas en esta gran marcha, encabezada por Iris Varela, enlace política del PSUV para Cojedes; Jexon Juárez, alcalde del Pao; John Carlos Moreno, Organizador del Psuv en la entidad y Nosliw Rodríguez, enlace político territorial en esta localidad.

El alcalde, dijo durante su discurso que este es el pueblo del comandante Chávez, que con amor y lealtad se movilizó para manifestarle todo su respaldo al presidente Nicolás Maduro, “el Pao es un municipio leal a la Revolución y chavista, aquí no vale la traición, aquí vale es la unidad, la voz de nuestro presidente Nicolás Maduro”.

Asimismo, envió un mensaje a la oposición venezolana que anda en su campaña, “sepan que el pueblo del Pao se respeta porque este es el pueblo de Chávez, el pueblo de Nicolás Maduro que está preparado para la victoria perfecta”, resaltó Juárez.

Por su parte, Iris Varela, hizo un reconocimiento a todas las estructuras políticas revolucionarias por esta gran movilización, además agradeció a la dirigencia del partido Patria Para Todos (PPT) en el municipio por su ser siempre consecuente en esta localidad.

Destacó que, ante las agresiones al país por parte del imperio norteamericano que fueron promovidas por la oposición venezolana, el pueblo tiene la única alternativa de defender la Patria.

Varela, recalcó que por la vía de golpes de Estado la oposición ha tenido todo el apoyo de los Estados Unidos, “pero han fracasado, aquí no han podido ni podrán porque Nicolás Maduro tiene todo el apoyo del pueblo de Venezuela. Para gobernar este país solamente se requiere la conciencia y el apoyo del pueblo venezolano, así que no se vistan que no van”, aseveró.

Refirió que los gringos iniciaron un plan macabro contra el presidente Chávez para acabar con su vida y con la revolución, lo hicieron cuando vieron la buena atención social reflejada también en los mejores salarios jamás vistos en la historia de Venezuela.

A su vez, Varela resaltó que Nicolás Maduro asumió la presidencia en un momento doloroso, con la partida inesperada de Hugo Chávez, y que la campaña de la oposición era decir que Maduro no era Chávez, “claro que Maduro no es Chávez, Maduro es el hijo de Chávez”, subrayó la enlace política para Cojedes.

Señaló que el presidente Nicolás Maduro le ha tocado gobernar en las peores circunstancias políticas y económicas del país, aseverando que el mandatario nacional gracias a su lucha para combatir el bloqueo y las sanciones impuestas, “nuestro hermano presidente se ha ganado el respeto, la admiración, el reconocimiento y acompañamiento del pueblo, es un verdadero líder y lo reconocemos”, apuntó Iris Varela.