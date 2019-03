Marco Rubio pica adelante y tilda de “falso” cualquier testimonio de Marrero

La desesperación por desvalorizar cualquier testimonio que emita Marrero deja en evidencia a Marco Rubio y la estrategia terrorista de la derecha.

La posible delación de Roberto Marrero, mano derecha del diputado guarimbero Juan Guaidó, ha puesto en alerta Marco Rubio y a todos los sectores de la extrema derecha continental que no ha dudado en calificar de “falso”, cualquier confesión de este dirigente opositor y miembro de la facción de Voluntad Popular.

Tal es el caso del senador estadounidense Marco Rubio, quien arguyó al discurso de las “torturas”, para desde ya señalar que cualquier testimonio que emita este abogado opositor o prueba que presenten las autoridades venezolanas será “falso”.

“#MaduroRegime haciendo 3 cosas con el arresto del jefe de personal de @jguaido: 1. Plantar evidencia para poner en escena como prueba falsa de intención violenta; 2. Torturarlo para dar falso testimonio en Guaido; 3. Prueba de respuesta internacional para calcular cómo y cuándo arrestar a Guaido”, escribió.

La desesperación por desvalorizar ante la opinión pública cualquier testimonio que emita Marrero por parte de este senador, deja en evidencia la estrategia de descalificación que implementa la derecha, para evadir las responsabilidades que poseen en los planes de violencia y sabotaje que han desarrollado en los últimos meses, donde Rubio ha tenido un papel preponderante.

#MaduroRegime doing 3 things with arrest of @jguaido chief of staff:

1. Plant evidence to stage as fake proof of violent intent;

2. Torture him to give false testimony on Guaido;&

3. Testing international response to calculate how & when to arrest Guaidohttps://t.co/bb6ySKTNoi

— Marco Rubio (@marcorubio) 21 de marzo de 2019