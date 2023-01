Marchan en Nueva York contra militarismo de EE.UU. y la OTAN

Miles de personas se congregaron este sábado en la ciudad estadounidense de Nueva York para demandar el fin de la participación de los Estados Unidos (EE.UU.) en el conflicto en Ucrania y que se detenga la expansión de la Organización del Tratado del Atlántico Norte (OTAN).

Los manifestantes se reunieron a partir de las 12H00 hora local en Times Square y marcharon por el centro de Manhattan coreando eslóganes contra el militarismo de EE.UU. y la Unión Europea.

Además, demandaron que se dediquen a la educación, la salud, el empleo y otras necesidades de la población los miles de millones de dólares que hoy engrasan la máquina de guerra.

Numerosos participantes desplegaron pancartas reclamando la paz para Ucrania, la disolución de la OTAN, el fin de la política injerencista de EE.UU. y la eliminación de sus medidas restrictivas unilaterales contra Cuba, Venezuela y otros Estados, entre otros asuntos.

La marcha fue organizada también para evocar el legado antibelicista del luchador por los derechos civiles Martin Luther King, pues se recordó la movilización nacional que organizó poco antes de su muerte contra el militarismo, el racismo y la pobreza, a los que consideraba los tres males de la sociedad estadounidense.

La Coalición Answer y The People’s Forum organizaron la movilización, que fue respaldada por Veteranos por la Paz, CodePink, Party for Socialism and Liberation, United National Anti-War Coalition, Haiti Liberté, Rising Together, Peace in Ukraine Coalition, NYC-DSA Anti-War Working Group, Massachusetts Peace Action y otros colectivos.

Previo a la marcha, el director nacional de la coalición Answer, Brian Becker, afirmó que décadas de política gubernamental de EE.UU. han hecho que el conflicto en Ucrania sea casi inevitable.

Al evaluar la causas de los enfrentamientos entre ese país y Rusia, que desde febrero de 2022 despliega allí una operación militar especial para proteger a la población del Donbás, el activista expresó que “la expansión de la OTAN en Europa del Este, la retirada de EE.UU. de los principales tratados de control de armamento y la perspectiva de que Ucrania sea una base de operaciones para los sistemas avanzados de armamento de la OTAN, han preparado el terreno para este conflicto”.

Telesur