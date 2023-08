Mandatario nacional: Venezuela se moviliza permanentemente para progresar económicamente

El presidente de la República, Nicolás Maduro, destacó que Venezuela batalla permanentemente con la finalidad de progresar y salir adelante, «movilizada en la actividad económica».

En ese sentido, señaló que está muy activa la actividad económica en el país, «emprendimientos por aquí y por allá, economía social, iniciativas, todo lo que hace la Venezuela buena, la que ha surgido de estos años intensos de lucha».

El planteamiento lo hizo el jefe de Estado, durante la transmisión de la edición número 11 del programa «Con Maduro +».

Destacó que se trata de la Venezuela que no se rindió ante los ataques del imperialismo estadounidense, «aquí no se rinde nadie y aquí no se rindió nadie. Todo el mundo se puso a hacer algo».

Añadió que en el país se logró con esfuerzo instalar el estado social de bienestar, «logramos instalar durante muchos años y que ahora hay que recuperar y construir una situación de prosperidad económica».

El jefe de Estado, afirmó que el Gobierno Bolivariano busca la distribución justa de la riqueza basada en el crecimiento de una nueva economía y en la nueva espiritualidad.

Sobre ese punto de la espiritualidad, explicó que los Pueblos que logran su grandeza «en los momentos estelares lo han logrado por la espiritualidad que logra construir».

«Los revolucionarios y los chavistas vamos con la verdad: para bien o para mal, siempre vamos actuando con la verdad», enfatizó.

Con el Mazo Dando