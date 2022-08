Malaverismos: Pagaron el bono y a mí no me dieron

Por Roberto Malaver

Ante el anuncio del pago del bono vacacional en educación y salud, los miembros caídos de la oposición están desesperados y después de participar en marchas y programas de radio y televisión, ahora no saben qué hacer.

Cuando Andrés Velásquez leyó el tuiter de la ministra de Educación Superior, Tibisay Lucena, donde decía que la semana que viene pagan el 100 por ciento del bono vacacional, creció dos o tres centímetros más de la arrechera que sintió:

– ¿Qué vaina es esta?

– ¿Qué te pasa Andrés? –le dijo uno de sus tres seguidores.

– Que van a pagar el bono.

– Pero me parece bien, porque te ves más alto.

– Deja de joder.

– De todas maneras a ti no te toca, porque tú no eres profesor ni trabajas en salud.

El viejo dirigente sindical del hierro nacionalizado, se volvió hacia la computadora donde había leído el tuiter y estuvo a punto de escribir algo, pero se contuvo. Prefirió llamar a Ramos Allup, y después de escuchar varias veces el repique del celular de Allup se dijo:

-Este pendejo no me quiere atender, porque seguro que también está molesto por ese pago.

Dejó el celular sobre la mesa de pino, y a través de la computadora escribió un correo electrónico a sus dos militantes:

-Nos jodimos. No inviten para más marchas. Van a pagar el bono. Nos quedamos sin argumentos.

Se levantó de la silla, no se notó mucho su levantamiento, y viendo hacia el techo del apartamento dijo:

-Y pensar que ya muchos chavistas estaban apoyándonos para salir del dictador.

Y en ese momento le sonó el celular. Lo tomó y vio que era Edgard Zambrano.

– Dime, Zambrano.

– Te estoy llamando para ver si vas a apoyar a mi candidato Henry Ramos Allup para las elecciones primarias de la oposición.

– Van a pagar el bono y tú estás haciéndole campaña a Ramos Allup.

– ¿Estás molesto porque no te van a pagar el bono vacacional?

– A mí nunca me han pagado ese bono.

– Claro. Porque tú nunca has trabajado.

El hombre no dijo nada. Cortó la llamada, y esperó un buen rato. Entonces vio en la computadora que Ramos Allup estaba llamando por Zoom a una reunión urgente. Se metió en zoom y vio que allí ya estaban Manuel Rosales, Capriles Radonski, quien desde la semana pasada seguía preguntando: “¿Qué hago yo aquí? ¿Dónde estoy?”. También estaban Julio Borges, quien todavía no se sabe dónde está, Antonio Ledezma, Carlos Vecchio, Edgard Zambrano, quien había entrado diciendo: “Andrés Velásquez está molesto porque no le van a pagar el bono” Y todos los que estaban en pantalla, sonrieron.

Ramos Allup, viendo que estaban casi todos los miembros caídos, tomó la palabra y dijo:

-Señores, la próxima semana van a pagar el bono vacacional, así que nos jodimos. Vamos a ver si aparece otra cosa por ahí para salir a luchar.

Y en ese momento entró Ismael García y dijo:

– Señores, podemos decir que ese bono lo van a pagar gracias a nosotros, la gente de la oposición, que salió a marchar pidiendo que pagaran el bono.

– ¿Y tú crees que nos van a creer, Ismael? –preguntó Manuel Rosales.

– Si lo dices tú, seguro que no, pero si lo dice alguien que tenga credibilidad, seguro que sí. –le dijo Ismael.

– Ahorita entre nosotros no hay nadie que tenga credibilidad, Ismael, así que vamos a esperar otra oportunidad, ¿de acuerdo?

-De acuerdo.- -dijeron todos.

Y en su escritorio, Ramos Allup se volvió hacia la foto tamaño natural de Rómulo Betancourt que está en la sala de la quinta La pipa de Guatire, y dijo:

-Ay, Rómulo. Ay, Rómulo