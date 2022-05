Malaverismos: Con AD se sufre peor

Por Roberto Malaver

Omar Barbosa, nombrado ahora en Panamá, en la reunión del G4, Coordinador de la Plataforma Democrática, decidió reunirse con Bernabé Gutiérrez, para hablar del candidato de la oposición en el 2024

En la quinta Caviar, en un lugar cercano a Caracas, Omar Barbosa, el nuevo Coordinador de la Plataforma Democrática, nombrado en Panamá por el embajador de Estados Unidos para Venezuela, y que ejerce desde Colombia, James Story, esperaba en una mesa en el salón oval de la quinta, a su antiguo compañero de partido, Bernabé Gutiérrez.

El mesonero contratado para ese especie de Cumbre de la Vejez, se acercó a Barbosa y le preguntó,

-¿Va a tomar algo el señor?

– Sí.

– ¿Un whisky, un brandy, un coñac?

– Nada de eso. Voy a tomar decisiones cuando llegue el compañero Bernabé

– ¿Pero antes de tomar esas decisiones no se toma un trago?- Insistió el mesonero

– Mejor esperamos al compañero Bernabé Gutiérrez, porque es de muy mal gusto que me encuentre tomando.

– Usted tiene razón- dijo el mesonero y se marchó.

Afuera, al frente de la quinta Caviar, un Mercedes Benz negro se detuvo. El chofer se bajó y corrió presuroso por el frente del vehículo a abrirle la puerta a Bernabé Gutiérrez, quien esperó que le abrieran la puerta. Salió del vehículo, dio las gracias y se acercó a la puerta. Allí, una señorita, que lo esperaba, le preguntó.

– ¿Es usted el señor Bernabé Gutiérrez?

– El mismo que viste y calza.

La señorita lo acompañó hasta el salón oval de la quinta, al verlo llegar, Omar Barbosa se puso de pie y fue hasta él y lo abrazó.

– ¡Qué bien te ves, compañero Bernabé!

– Gracias. Y tú también, te notas muy mejorado.

– Te veo feliz, Bernabé.

– Eso era antes que con AD se vivía mejor. Ahora con AD se sufre peor.

Barbosa sonrió y lo invitó a tomar asiento. El mesonero se acercó y sin preguntar, sirvió dos whiskys en las rocas y los dejó al lado de cada uno de los miembros de la Cumbre de la Vejez.

– ¿Y a qué se debe esta invitación, amigo Barbosa?- preguntó Bernabé.

– Tú lo sabes. Ya vienen las elecciones y a mí me nombraron Coordinador de la Plataforma Democrática y mi trabajo es buscar un candidato. Aunque en mi partido, Un nuevo Tiempo, ya tenemos al compañero Manuel Rosales, quien sale en ganancia con los votos del Zulia.

Bernabé sonrió. Se tomó un trago del whisky que el mesonero le había colocado al frente, y dijo:

-Con golpistas se ganan gobernaciones, pero no creo que se gane el gobierno.

Barbosa asumió el golpe. Se tomó un trago y dijo:

– Y por fin, ¿cuándo te quedas tú con la verdadera AD?, porque a Ramos Allup no lo sacan todavía de esa secretaria general.

– Tú sabes que yo soy el verdadero secretario general. Ramos Allup es el Guaidó con el que me toca lidiar a mí.

Otra vez Barbosa sonrió en grande. Tomó un nuevo trago y dijo:

– Ya Edgard Zambrano lo postuló como candidato para las primarias de la oposición. Así que Ramos Allup ya salió al frente.

– Hace falta un candidato joven, amigo Barbosa, la juventud es mayoría, y no creo que esa juventud vote por Ramos Allup, y menos por Manuel Rosales.

– ¿No me digas que vas a apoyar a Capriles Radonski o a María Corina?

– Esos dos se quemaron hace mucho tiempo.

– Solo te pido que me ayudes Bernabé, este trabajo que me encomendó el compañero James Story, es agotador, porque no podemos seguir quedando mal con el gobierno de Estados Unidos.

– Es la primera vez que los gobiernos de Estados Unidos han perdido con nosotros.

-¿Y qué me recomiendas, Bernabé?

– Que esperes que James Story, así como decidió que fueras tú el Coordinador de la Plataforma Democrática, decida también cuál es el candidato para el 2024, y listo.

– Es verdad. ¡Qué bueno eres Bernabé!

Y los dos hombres siguieron tomando whisky toda la noche.

-Las decisiones las toma James Story -.dijo Omar Barbosa. Y siguieron celebrando.