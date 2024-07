Maduro encabeza sondeos de opinión con 55,9% de la preferencia electoral

La consultora de investigación, Ideadatos, publicó este viernes la más reciente encuesta que revela que el candidato presidencial del Gran Polo Patriótico, Nicolás Maduro Moros, continúa como líder con amplio margen de la preferencia del electorado. Al respecto, el aspirante a la reelección presidencial figura con un 55,9% de apoyo por parte de la muestra de 983 encuestados. Adicionalmente, se concluye que la participación electoral superaría el 59%.

El instrumento de indagación fue de naturaleza estratificada-probabilística, y su ejecución se efectuó del 12 al 17 de julio de 2024 en un ámbito nacional, con un universo compuesto por venezolanos de ambos sexos, mayores de 18 años; y un margen de error muestral del +/- 3% para un nivel de confianza del 95,5%.

En cuanto a, Si las elecciones fueran mañana, ¿por quién votaría? Fue la pregunta clave del muestreo; y los resultados visualizan que el candidato Maduro Moros, del Gran Polo Patriótico; acumula más de la mitad del apoyo electoral.

Por su parte, el siguiente candidato, Edmundo González, de la Plataforma Unitaria Democrática; apenas goza de poco más de la quinta parte del respaldo comicial, con un 22,4% de apoyo. Los demás candidatos opositores acumulan, entre todos, tan solo el 13,3% de sustento electoral. Finalmente, un 8,4% de los entrevistados o no saben o no respondieron al respecto.

En relación con la disposición de participar en el proceso electoral, el 59,9% respondió que indudablemente votarán; un 13,4% expresó que probablemente lo harían; otro 17,8% no sabe o no respondió y por último, el 8,9% aseveró que definitivamente no irán a votar.

Al interrogar con respecto a los partidos políticos que mayor simpatía generan entre los votantes, el Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV) junto a los demás que conforman el Gran Polo Patriótico acumularon más del 52,8% de aprobación; mientras la Plataforma Unitaria dispone del 12,8% de simpatizantes; otros partidos opositores un 12,9%; el 15,1% no supo o no quiso responder y un 6,4% apeló por un partido por fuera del boletín electoral.