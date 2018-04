Lula: Cuanto más me atacan más crece mi relación con el pueblo brasileño

El expresidente de Brasil Luiz Inácio Lula da Silva y quien lidera las encuestas para las elecciones presidenciales a celebrarse en octubre en ese país, reafirmó este sábado su compromiso con los ideales populares y de acompañamiento al pueblo pese a la persecución judicial de la cual es víctima.

“Ellos no reparan que cuanto más me atacan más crece mi relación con el pueblo brasileño. No me voy a esconder. Voy a probar mi inocencia. Ellos decretaron mi prisión y yo voy a tomar su orden. Ellos saben que el problema de este país no se llama Lula y saben que no vale la pena intentar parar mis sueños porque yo soñaré en la cabeza de ustedes, mí corazón latirá junto a millones de corazones. Todos tienen que llamarse Lula y andar por este país haciendo lo que tienen”, enfatizó en Sao Bernardo do Campo, San Pablo.

Estas declaraciones las ofreció Lula en ocasión de una misa realizada en homenaje a su esposa Marisa Letícia, fallecida el 3 de febrero de 2017, ante una multitudinaria concentración del pueblo brasileño de diversos sectores, incluidos miembros del Sindicato Metalúrgico.

La población se expresó una vez más en contra de la orden de detención al expresidente que fue ordenada luego que el Supremo Tribunal Federal negara el pasado miércoles la solicitud de “habeas corpus”.

La Corte Federal le otorgó a Lula, favorito en las encuestas para ganar en los próximos comicios presidenciales que se realizarán en octubre, un plazo hasta las cinco de la tarde de este viernes para que se presente de manera voluntaria en la sede de la Policía Federal para proceder con la detención.

No obstante, Lula tomó la decisión de permanecer en el sindicato metalúrgico ubicado en San Pablo y no entregarse a la Policía Federal en Curitibia como ordenó el juez Sérgio Moro.

Lula no teme a los mentirosos

En su discurso de este sábado, Lula cuestionó el proceso al cual está siendo sometido sin pruebas en su contra, subordinado a la prensa y recalcó que cree en la justicia verdadera que se base en pruebas concretas y no en las informaciones y acusaciones sin argumentos de la cual hacen alarde las cadenas mediáticas.

“No les tengo miedo. Hasta me gustaría hacer un debate con el juez Moro para que me muestre alguna prueba”, dijo Lula, quien ha sido insistente en elevar ante los medios esta denuncia.

“He dicho claramente que soy el único ser humano que es procesado por un apartamento que no es mío y ellos saben que la red Globo mintió cuando dijo que era mío; la Policía Federal cuando hizo la investigación mintió; el Ministerio Público al hacer la exposición mintió. Me condenaron a nueve años de prisión siendo inocente”, denunció.

El líder brasileño repasó las conquistas sociales alcanzadas durante su gestión de Gobierno las cuales, consideró, es lo que realmente le recriminan, por lo que llamó al pueblo a no caer en la desesperanza y mantener la lucha.

“La prioridad debe ser que este país vuelva a tener soberanía. Saldré de ésta, más grande, más fuerte, más verdadero e inocente. No tengo cómo pagar el cariño y respeto que ustedes, el pueblo, me han dado en los últimos años. Tengan la certeza de que voy con la cabeza erguida porque voy a probar mi inocencia”, puntualizó Lula.

AVN