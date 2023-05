GET UP, STAND UP: STAND UP FOR YOUR RIGHTS

(¡Levántate, ponte de pie: en defensa de tus derechos!)

Por Freddy Gutiérrez.

¡Feliz vida estimados compatriotas! La frase que he colocado como título, es todo un emblema en sí mismo y pertenece a una de las canciones del cantante y compositor afro-jamaiquino Robert Nesta Marley (conocido mundialmente como Bob Marley) y viene a ser el tema central de este artículo porque, el pasado jueves 11 de mayo, se cumplieron 42 años del fallecimiento de esta leyenda de la música, quien este año habría cumplido 78 años. A pesar de su pérdida física, su música sigue vigente, poniéndonos a reflexionar sobre las cosas importantes de la vida. ¡Ya verán porque se los digo!

Haciendo un preámbulo, en Venezuela le damos importancia a la tradición de la cultura afro pues radica en el legado que dejaron nuestros antepasados, indispensable en la continuidad de la historia, pues los afro-venezolanos hacen parte de nuestro país junto con blancos e indígenas. Y es que esa mixtura ¡es nuestro privilegio!

En referencia a lo anterior, en Venezuela desde el año 2005, cada 10 de mayo celebramos el Día Nacional de la Afro-venezolanidad en homenaje a la lucha encabezada por los africanos esclavos, quienes lucharon en la época de la colonización del imperio español. De hecho, el término “Afro-venezolano”, justamente se emplea para identificar a los venezolanos de ascendencia africana. Bien vale recordar la rebelión encabezada por el zambo José Leonardo Chirino en el año 1795. Pero ese sería tema para un artículo aparte.

Lo cierto es que Bob, para su desgracia, estuvo rodeado en su vida de la mala-política, la que en lugar de construir, enaltecer valores y apoyar a su pueblo, acaba con todo lo que toca incluso con la vida de personas valiosas. Veamos parte de lo que conseguí sobre esta historia.

Le cuento que, Bob Marley, nació en Jamaica, para el año 1945, cuando esta isla todavía era una colonia del Reino Unido, pero -tal como nuestro país- anteriormente estuvo dominada por España. Por otra parte, Jamaica tiene un 93% de población negra debido a que, el Reino Unido dispuso de la isla para producción agrícola de su interés, así que, llenó la isla de esclavos de África para realizar los trabajos propios del campo.

Sin embargo, en su país, Bob era llamado White boy, considerado el “blanquito” entre sus pares, debido a sus rasgos fenotípicos, al provenir de un padre británico, quien le llevaba 40 años de diferencia a su madre jamaiquina.

Para el año 1962, cuando los británicos le dan la independencia a Jamaica, Bob comienza a hacer música pues, en los años 60, ésa era una manera expedita para salir de la pobreza. El detalle estuvo en que, los temas de esa época, iban sobre sucesos de la política y lo que sufría el pueblo jamaiquino producto de ello y eso no le gustaba a los que constituían el sistema.

La vida de Bob Marley comienza a tornarse “color de hormiga” cuando creció como artista al escucharse su música en todo el mundo, porque dos políticos comenzaron a hacerle propuestas, debido a que él representaba a las masas que conectaban con las letras de sus canciones. Sus temas hablaban de paz, amor, libertad, el despertar de conciencia -pero también invitaban a rebelarse contra ese sistema opresor que vivían en Jamaica- razón por la cual le costó su tiempo hacerse famoso (las radios no le daban espacio a personas que fueran anti-sistema); aun así, lo logró. Entonces, obviamente, para un político tener de su lado a un artista con esa llegada al pueblo y ese tremendo poder de convocatoria significaba campaña ganada con muchísimos ¡votos!

Uno de esos políticos fue Michael Manley (1er Ministro) y el otro Edward Seaga (candidato a 1er Ministro apoyado por EEUU). Resulta oportuno comentar que, para el año 1976, Jamaica pasaba por un duro momento político debido a los intereses de EEUU dentro de la Guerra Fría -un conflicto que tuvo lugar entre los años 1947 y 1991 por parte de dos bloques-potencias: EEUU y la Unión Soviética (y los aliados de ambas)-. De modo que, la tensión general se hacía evidente.

El problema fue que Bob se negó a apoyar políticos, tenía años dedicándose a hacer música anti-sistema y no quería dar la imagen de haberse vendido por dinero. Pero, por alguna extraña “casualidad”, cerca del periodo electoral, comenzaron a aparecer unos folletos publicitarios anunciando un concierto de Bob Marley en favor de Michael Manley, -que eran totalmente falsos- y por más que Bob intentó hacerlo saber a su público, ya el daño provocado estaba hecho y en el público quedó la idea de que Bob apoyaba al candidato que no era afín a EEUU y comenzó su calvario. Francamente, para nadie es un secreto como operan los servicios de inteligencia estadunidenses, de una forma subrepticia, cuando quieren algo. ¡Verán porqué!

Dados esos antecedentes, la Agencia Central de Inteligencia (CIA), comenzó con sus amenazas de muerte a Bob y él, intentando reparar el daño de la falsa publicidad acordó con ambos políticos dar un concierto gratuito por la paz y la unión, llamado: Smile Jamaica (Sonríe Jamaica). Además, cómo las tensiones políticas en el país eran tan grandes, el otro fin del concierto era “calmar un poco las calles”.

Sin embargo, dos días antes del concierto, el 03 de diciembre de 1976, tanto Bob, como su esposa Rita y tres personas más sufrieron ¡tremendo atentado contra su vida en su propio hogar! 7 personas entraron realizando ¡87 disparos! Lo más curioso que se comentó fue que, en casa de Bob Marley siempre había 2 policías custodiando el lugar y, en ese momento, no estaban en sus puestos de trabajo. Se dice de los atacantes que nunca fueron capturados, ni se supo nada sobre ellos.

Pero, por suerte, todos sobrevivieron y tuvo lugar el tan esperado concierto, donde Bob hizo que ambos líderes políticos se tomaran las manos junto con él en señal de paz y unión, frente a todo el público asistente.

No obstante, diez días después, las elecciones se dieron, siendo reelecto el Primer Ministro Michael Manley y la CIA se alborotó, no sólo porque ganó el candidato que despreciaba porque no aceptaba ser su “títere”, sino, porque éste líder político recientemente había visitado a ¡Fidel Castro! en Cuba. ¿Se dan cuenta por donde fue el asunto?

Finalmente Bob tuvo que huir de Jamaica por su seguridad y luego de pasar por varios países, terminó radicándose en Londres.

Para ir definiendo, la situación que giró en torno a su muerte siempre se ha tornado nebulosa. Y no será la primera vez que cuando a EEUU alguien le es incómodo “tome cartas en el asunto”. Un ejemplo esta en una entrevista realizada al guitarrista Al Anderson, donde el encabezado de la misma dice así: “La CIA y el FBI mataron a Bob Marley”.

Anderson exponía que: “Bob vivía acosado por la CIA y el FBI. Reagan y Bush padre le presionaban para que apoyase a Edward Seaga (candidato conservador) y volviese a ganar las elecciones en Jamaica”. Y agregó lo siguiente:

Una noche en un club me vino un tipo, me enseñó una placa del FBI y me dijo que si tocábamos para Michael Manley (candidato socialdemócrata) y volvía a salir elegido vendrían a nuestro local de ensayo y matarían a todo el grupo. No querían que Bob apoyase a otro régimen comunista tan cerca de Miami. Acababa de nacer mi primer hijo y no quería perderlo. Ese tipo me enseñó una Beretta y me dijo que le diese el recado a Bob. Al día siguiente me fui a Florida, a casa de la madre de Bob. A los cinco días la llamaron. Habían disparado a Bob. Y a Rita, su mujer. Hirieron a cuatro o cinco personas. Celebro no haber estado allí. Fue entonces cuando toqué con Peter Tosh y los Rolling Stones.

Con referencia a lo anterior, Peter Tosh, fue fundador de The Wailers junto a Bob Marley; fue asesinado a tiros dentro de su propia casa el 11 de septiembre de 1987. Al respecto le preguntaron a Anderson y comentó algunos antecedentes:

Estoy convencido de que Edward Seaga hizo que lo eliminaran. Actuamos en el National Arena (de Kingston) ante 40.000 personas y Peter dijo que Seaga debería irse a casa fornicar con su mujer. Seaga enloqueció. Al día siguiente Peter fue apalizado en el centro de la ciudad. Le dieron 40 puntos de sutura.

Al preguntarle a Anderson ¿cuál era su teoría sobre la muerte de Bob?, esto respondió:

Lo envenenaron. Si la CIA quiere deshacerse de ti, lo va a conseguir. Mira qué hicieron con Sadam (Hussein), con Gadafi, con Arafat…

Otro ejemplo que pone a dudar sobre la causa de muerte del artista fue que, en el documental sobre Bob Marley, “Who Shot the Sheriff” se dice que “desenmascara los conflictos internos de Jamaica y las oscuras intenciones de los grupos políticos de la época a quienes no les convenía avivar una cultura de paz” (lo que predicaba Bob) además que, permitirá “analizar ciertas coincidencias con el mundo actual”. Lo más escabroso de esto es que, en el citado documental, se habló sobre un sujeto llamado James Brown (sí, igual que el cantante) que fue el autor intelectual del atentado contra su vida y que era un aliado del candidato apoyado por EEUU ¡Edward Seaga!

Definitivamente una situación tan oscura como la muerte de Marilyn Monroe o la de John F. Kennedy.

Se dice que al funeral de Bob Marley, asistieron más de 1 millón de personas. No era para menos con esa espiritualidad que siempre le acompañó. Él dijo en una entrevista: “mi vida no es importante para mí, pero la de los otros sí lo es… mi vida solo es importante si puedo ayudar a mucha gente… si mi vida es sólo yo y mi propia seguridad, entonces no la quiero… mi vida es para la gente, así soy yo”. En otras palabras, si su vida servía para inspirar a otros ¡había sido una buena vida! Y, aunque Bob Marley siempre fue apolítico, dejó bien claro su mensaje: ¡Conciencia social! ¡Conciencia social! ¡Liberen su mente! Así se formó una leyenda que… trascendió para siempre. ¡Grande, Bob Marley!

