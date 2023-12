Legado antiimperialista de Bolívar demanda coherencia en defensa de Venezuela

“Hoy la Patria demanda de nosotros, además de nuestra virtud y la fuerza moral y física, la coherencia en la defensa de un proyecto democrático y de grandeza para la Patria, coherencia en la defensa de nuestra integridad territorial, la cual contempla irresolublemente el territorio Esequibo”, expresó este domingo, el vicepresidente sectorial de Soberanía Política, Seguridad y Paz, General en Jefe Vladimir Padrino López, al conmemorar los 193 años de la partida de Simón Bolívar y las hazañas e ideas que El Libertador vivió y legó.

El General en Jefe, en un breve y emotivo discurso, instó a mantener la coherencia y claridad en el pensamiento visionario del Padre de la Patria y, además, el legado intacto para la defensa de la soberanía nacional en contra del colonialismo. Destacó que el pensamiento de Bolívar, rescatado por el Comandante Hugo Chávez Frías, se mantiene ante las nuevas amenazas de los imperios actuales, y aseguró que la FANB se mantiene en pie de lucha por la defensa de cada espacio del territorio, bajo esos ideales humanistas y libertarios.

“Dando muestras de tal determinación, de la posición de Venezuela en esta reivindicación territorial y gracias al tino de nuestra política exterior, dirigida por el presidente Nicolás Maduro Moros, se logró volver a la senda del diálogo para dirimir el conflicto. Ello no significa, en lo absoluto, escúchese bien, no significa en lo absoluto una mínima renuncia a nuestro reclamo, a nuestro no reconocimiento de la Corte Internacional de Justicia en este asunto; y mucho menos significa que la Fuerza Armada Nacional Bolivariana no esté preparada para cualquier escenario”, anunció en el majestuoso Mausoleo de El Libertador, en el Panteón Nacional en Caracas.

“Al recordar la vida de El Libertador y la defensa de nuestra Patria, volvemos a tener otra demostración de lo que es la coherencia que perdura en el tiempo, coherencia que no se ve alterada por las circunstancias”, dijo, al destacar que el Comandante Chávez fue quien trajo el ideario revolucionario de El Libertador y lo puso en vigencia nuevamente en la actualidad, pese a las intrigas de la oposición apátrida.

“¿Es coherente llamarse patriota mientras tratas de destruir a tu país desde adentro para lograr el control político?, ¿es coherente llamarse demócrata mientras desconoces la Constitución y todos los mecanismos para llevar a cabo el juego político del país, es coherente buscar apoyo internacional en quienes niegan nuestro legítimo reclamo sobre el territorio Esequibo?”, planteó sobre la conducta histórica de algunos dirigentes políticos de la derecha y ultraderecha venezolana.

De seguidas, respondió contundentemente que las agresiones internacionales e internas de quienes tratan de vender su propio país, permiten definir dos bandos: “entre patriotas y apátridas, entre leales y traidores, entre bolivarianos y anti bolivarianos, y estos últimos son monroístas por antonomasia”.

Al agradecer en nombre de los venezolanos y venezolanas a Bolívar por su ejemplo de vida, que consagró su existencia a la causa libertaria, dijo que el Genio de América se hizo invicto ante la sorpresa temprana de la muerte.

“Pues aún desterrado de su Patria, taciturno reposando en un lecho ajeno, con una camisa prestada que brindó abrigo a su corazón lacerado de tantas intrigas, de tantas traiciones, partió de este mundo con los sueños incólumes, un día como hoy, hace 193 años, pues su última proclama así lo confirma, pues aún en el ocaso de su breve pero contundente existencia quiso llamar a preservar la libertad, la unidad y la defensa de las garantías sociales de su pueblo, para bajar tranquilo al sepulcro”.

“Este pueblo humilde que, 200 años después, trajo al presente el Bolívar de los oprimidos, el que rescató el Comandante Hugo Chávez, fue él quien emprendió la reivindicación de su auténtico legado para continuar sus luchas, fue este genuino soldado bolivariano, nuestro Comandante Chávez, el que desempolvó su ideario revolucionario, popular, antioligárquico, antiimperialista e integracionista, de este modo se restituyó el carácter revolucionario de la doctrina de El Libertador como fundamento de la Revolución Bolivariana. Son estos principios que guían nuestra acción, su pasión que existe en nuestros corazones, y su obra la que estamos llamados a continuar”.

VTV