Juventud en despliegue activo por el Esequibo

A 3 días de la consulta popular más importante en la historia electoral de Venezuela, el Presidente de la República Bolivariana de Venezuela, Nicolás Maduro, se reunió con la juventud del país para compartir y seguir sumando esfuerzos en defensa del Esequibo, desde el gimnasio José Joaquín Papá Carrillo en el estado Miranda.

“Yo les pido con amor, con fe, con pasión venezolanista, a la juventud, que llamen a sus panas, a sus amigas, a sus amigos, a la familia, a los sobrinitos, sobrinitas y se vayan en familia con todas sus amistades el domingo, toda la juventud a decir cinco veces sí, por Venezuela, por la Guayana efectiva, por la paz, por el amor, por la vida, por la alegría”.

En este contexto, la Primera Combatiente de la República, Cilia Flores de Maduro, dirigió unas palabras de agradecimiento a la muchachada por desglosar el significado que tiene cada estrella representada en el tricolor patrio.

“Nos llenamos de sentimientos, escuchamos cada estrella como se forjó, que representa para nosotros cada una de las ocho estrellas en nuestra bandera la verdad que nos llenamos de emoción, a mí me dio mucho sentimiento hasta la octava estrella cuando escuchamos la octava estrella que presenta la Guayana, que representa nuestro Esequibo”.

Ratificó que el sentimiento patrio se fortalece con el dinamismo y la vitalidad que le imprimen los jóvenes a este proceso.

“Me provocó que ya fuera domingo, porque lo que quiero es salir a votar para defender el Esequibo cinco veces sí es un compromiso”, afirmó.

Destacó que la juventud tiene un papel extraordinario en este proceso, “los jóvenes que ya pueden votar van a sentirse orgullosos el domingo y los que no pueden votar tienen que llevar a su mamá, a su papá, a sus hermanos, a sus abuelos, tienen que ser el motor en su hogar para que todo el mundo salga a votar”.

El Jefe de Estado recordó que el sistema electoral, el más seguro del mundo, ofrece pasos sencillos para realizar el proceso, con tan solo entregar la cédula de identidad, se corrobora la información, para luego pasar a la máquina y votar 5 veces sí.

“Me voy hasta la urna electoral y pienso en mi Patria, pienso en mi familia, pienso en el futuro. Piensen ustedes la juventud y digo por amor a Venezuela, por la paz por el Esequibo, ¡voté ya!”, adelantó el dignatario.

Señaló además que aquellas personas que no posean cédula no tienen excusa para no votar el domingo, ya que el Servicio Administrativo de Identificación, Migración y Extranjería (SAIME) realiza un operativo especial.

“Pero el que necesite sacarse la cédula, hay un operativo especial, 24 horas del día, hasta el día domingo en la 129 oficinas del Saime para sacarse su cédula”.

Indicó también que aquellos que aún no saben dónde ejercer su derecho al sufragio, pueden acceder a la página web del Consejo Nacional Electoral (CNE).

Finalizó afirmando que “Venezuela unida podrá recuperar todo su mapa completo como Venezuela ¡Que viva la juventud! ¡Que viva la patria! ¡Que viva la unión nacional!”.

Prensa Presidencial