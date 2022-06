En la entrevista que sostuvo en el programa Café en la Mañana, el director de la Asociación de Colombianos en Venezuela, Juan Carlos Tanus, manifestó que el mandato de Gustavo Petro será un gobierno de inclusión que hará que todos los colombianos busquen la unidad nacional y el diálogo.

Dijo que al pueblo se le propuso «un gobierno de la vida, donde más de once millones de colombianos decidieron apostar al ganador que no es revanchista, sino que busca entender los hechos ocurridos. No se hará lo que en la práctica estos gobiernos anteriores han hecho», declaró Tanus.

Respecto a las elecciones refirió que en un padrón de cuarenta millones de electores, Petro ganó con una cifra histórica. 1 millón más con lo que ganó Iván Duque hace cuatro años, 3 millones más con los que ganó Juan Manuel Santos y 3 millones y medio más que los obtenidos por Álvaro Uribe Vélez.

“Hoy, Gustavo Petro es el resultado de muchos años de lucha de los diferentes sectores sociales y de lo que se había construido desde la expresión política de la izquierda, desde el progresismo en Colombia”, explicó Tanus.

Detalló que dentro del Pacto Histórico, expresado por el actual presidente de Colombia, se evidencia una alianza que sostiene responsabilidades y retos respecto a cómo se mantienen la unidad y el diálogo.

“La unidad tiene que verse desde los otros factores, es decir, cómo se logra que el aparato militar colombiano, que la Fuerza Armada, haga un alto en la definición de la política que le ha instruido Estados Unidos” alegó Tanus. Sostuvo que ese país ha marcado una presión para distorsionar la situación en Colombia.

De igual manera, destacó que el aparato militar es el primer gran reto dentro del gobierno colombiano, ya que se plantea un acuerdo con todos los sectores, lo que implica tener que replantearse el desarrollo del dogma militar en territorio colombiano, involucrando a las fuerzas armadas.

Respecto a las relaciones de Colombia con Venezuela, Tanus resaltó que en el pacto histórico Gustavo Petro mencionó que existen propuestas concretas para el tema de las relaciones bilaterales.

“La apertura de la frontera lleva consigo elementos para desarrollar el tema de la economía fronteriza, la industrialización y la reindustrialización del sector agrícola”, indicó Tanus.

Gustavo Petro, candidato del Pacto Histórico, representante de la izquierda, ganó este domingo las elecciones presidenciales realizadas en Colombia con el 98,86% de las mesas informadas, y sumó 11.185.671 votos, lo que representa el 50.49%.

VTV