Jorge Rodríguez: Venezuela será otra después del 03 de diciembre

Prensa PSUV.- Este jueves, el jefe del Comando de Campaña Venezuela Toda, Jorge Rodríguez aseguró que Venezuela será otra a partir del 3 de diciembre, «cuanto todo el pueblo salga a votar 5 veces sí en el referéndum consultivo en defensa de su territorio Esequibo».

“Venezuela será otra después del 3 de diciembre, Venezuela ya es otra después de esta campaña que nos abarca a todos, que nos interesa a todos», expresó Rodríguez, durante una movilización en el estado Delta Amacuro.

Asimismo, señaló que en todo el país se siente un ambiente de unión nacional, por lo que prevé que los próximos días serán momentos gratificantes para los venezolanos porque lucharán juntos con un solo objetivo en común: defender su soberanía territorial.

“Vienen días de dicha porque nada puede ser más dichoso que el orgullo que sentimos cuando luchamos por lo nuestro porque además tenemos la razón», dijo Rodríguez

Por último, invitó a todo el pueblo venezolano, a salir con mucha alegría, conciencia y amor por la Patria, a participar en el referéndum consultivo, teniendo en cuenta que esta acción es necesaria para contrarrestar las agresiones continuadas contra Venezuela.

«Si no los detenemos nosotros, no van a dejar de atacarnos, si no los detenemos ahora, no van a dejar de agredirnos”, manifestó Rodríguez.