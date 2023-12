Jorge Rodríguez: El pueblo se está expresando en las máquinas de votación

Prensa Comando de Campaña Venezuela Toda / Mónica Vera.- Este domingo, en horas de la mañana, el jefe del Comando de Campaña Venezuela Toda, Jorge Rodríguez realizó un primer balance sobre la jornada electoral que se desarrolla este domingo en defensa del territorio Esequibo.

“Este es un proceso histórico, es una jornada histórica”, indicó Rodríguez, al ser la primera vez que se le consulta al pueblo venezolano que acciones ejecutar ante una controversia de esta magnitud.

Asimismo, destacó la importancia de la unidad en este momento, ya que se llama a la defensa de la patria sin distinción política, “Hoy es un día para que no haya partidos, hoy es un día para que no haya colores políticos, para que no haya diferencias, y nos encontremos todas y todos en el ser venezolanos”.

“Hoy es un día donde habrá un solo vencedor y ningún vencido, el vencedor será el pueblo de Venezuela”, enfatizó el jefe del Comando de Campaña Venezuela Toda.

Finalmente, invitó a todos los venezolanos a ejercer su derecho al voto, y expresó que Venezuela da una vez más una lección al mundo de democracia, “Es una demostración para el mundo entero, muchos países del mundo pueden verse en el ejemplo que está dando Venezuela”.