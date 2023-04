Jorge Rodríguez: En la lucha contra la corrupción no habrá impunidad

El presidente de la Asamblea Nacional, diputado Jorge Rodríguez, declaró este martes que un elemento fundamental en la lucha contra la corrupción y en la defensa del sistema de valores, es que no puede haber impunidad.

Así lo expresó en el acto central de la consulta pública de la Ley Orgánica de Extinción de Dominio, realizada en el Hemiciclo Protocolar del Palacio Federal Legislativo.

“¡Que lo sepa el corrupto, pero que también lo sepa el corruptor, el testaferro, que lo sepa quien guarda los reales y las propiedades al corrupto, que vamos tras ellos para perseguirlos y hacerlos pagar ante la justicia!”, dijo.

En este sentido, dejó muy claro que “una revolución que no tiene moral y no tiene valores, no es una revolución”, manifestando además, que la revolución bolivariana se afinca en los valores de honestidad y de limpieza, en los valores que le enseñara el Comandante Hugo Chávez.

El presidente del Parlamento Nacional destacó que la Ley Orgánica de Extinción de Dominio busca incrementar la efectividad de la acción del Estado contra la corrupción, la delincuencia organizada, el financiamiento al terrorismo, la legitimación de capitales y el tráfico ilícito de sustancias psicotrópicas y estupefacientes.

Resaltó la importancia de involucrar a todos los sectores del país, incluidas las organizaciones de base del poder popular, en la consulta pública sobre esta importante ley que fue aprobada por unanimidad el pasado 31 de marzo.

Rodríguez, ratificó que el Poder Legislativo seguirá acompañando la lucha contra la corrupción que impulsa el Ejecutivo Nacional, por lo cual se garantizará que los bienes públicos que hayan sido sustraídos del Estado ilegalmente, sean restituidos al pueblo venezolano

¡Vamos en serio, vamos muy en serio, sea quien sea y caiga quien caiga!, aseguró Jorge Rodríguez.

Prensa Presidencia AN