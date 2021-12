Jorge Rodríguez: Earle Herrera fue un héroe civil

El presidente de la Asamblea Nacional (AN), Jorge Rodríguez, destacó este lunes que Earle Herrera fue un héroe civil que defendió la nobles causas.

En el homenaje póstumo que se realiza en el Palacio Federal Legislativo, Rodríguez aseveró que Herrera «fue un héroe civil que hoy estuviera escribiendo un canto a la derrota del fascismo.

Destacó que pocos han defendido los derechos del Esequibo como lo hizo Earle Herrera.

«Ojalá pudiera aparecer la sonrisa de ese poeta que siempre me ragaló la alegría, la ternura… ojalá me acompañara hoy su alegría de siempre para despedirlo, pero me embarga la tristeza», expresó.

Recordó a Earle como un gran poeta, un hombre de la crónica permanente. «Te fuiste muy pronto», expresó el presidente del Parlamento.

En la ceremonia participan diputados, familiares y amigos del reconocido escritor quiem falleció este domingo.

Earle Herrera nació en El Tigrito, estado Anzoátegui el 23 de abril de 1949. Fue periodista y político; diputado a la Asamblea Nacional (AN) en varios periodos y miembro a la Asamblea Nacional Constituyente (ANC) de 2017 y la 1999.Fue un destacado escritor y revolucionario que desde el humor y las letras contribuyó con la Revolución Bolivariana. Además, fue profesor universitario y una referencia de la investigación periodística en Venezuela.

