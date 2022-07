Jehyson Guzmán desde Las Virtudes: “Aquí hay un gobierno comprometido con su pueblo”

Desde Las Virtudes, municipio Tulio Febres Cordero del estado Mérida, en una reunión con el poder popular organizado, en la que participaron voceros de las UBCh, líderes de CLAP, delegados del Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV), equipo político parroquial y municipal, el gobernador Jehyson Guzmán reiteró su compromiso y el de su equipo de trabajo.

“Aquí hay un gobierno comprometido con su pueblo”, destacó en el lugar, donde estuvo como parte de su recorrido por esta jurisdicción con el objetivo de concretar la construcción de un nuevo puente sobre el río Chirurí, para lo que aprobó los materiales necesarios destinados a la obra.

A los presentes, informó que en estos momentos hay 89 frentes de trabajo que atienden las zonas afectadas por las emergencias causadas por las fuertes precipitaciones, lo que solo es posible porque son un gran equipo y cuentan con el apoyo del presidente Nicolás Maduro a través de los ministerios.

Además, desde esta asamblea, el mandatario estadal hizo un llamado a los gobernantes de oposición a que dejen sus oficinas y respondan a ese pueblo que los eligió, que asuman su responsabilidad y salgan a la calle.

Decreto de emergencia

Ante la situación que viven los habitantes del municipio Tulio Febres Cordero producto de las fuertes lluvias que han caído en la zona, el gobernador decidió levantar un decreto de emergencia económica para las parroquias San Cristóbal de Torondoy del municipio Justo Briceño, y Concepción Palacios de Tulio Febres Cordero.

“Esto me obliga a tomar la decisión de solicitar al Ministerio de Alimentación que, mientras no se haya restituido el paso, el sistema de distribución de los CLAP para atender a estas dos parroquias tiene que ser subsidiado. Pido que se entienda que no es extensible a todo el municipio, porque si ustedes me ponen a hacer eso me dejan quebrado (…). El decreto es extensible también a la política de gas comunal, en virtud de la dificultad que tenemos por el paso para la atención de

nuestro pueblo”, explicó.

Seguir el ejemplo de San Cristóbal de Torondoy

El gobernador de Mérida, en la asamblea de Las Virtudes, puso el ejemplo que está dando el poder popular organizado de la parroquia San Cristóbal de Torondoy, con la Base de Misiones Corazón de mi Patria, con una agenda concreta de acciones y su mapa político de referencia. “Ese mapa tenemos que tenerlo todos para poder saber qué hacer, incluso qué denunciar”, acotó.

A los presentes, líderes, concejales chavistas, miembros de la Dirección Política Municipal, al secretario territorial de Gobierno para la zona, les invitó a activarse, debido a la cantidad de denuncias que están recibiendo del pueblo y que necesitan respuesta de manera oportuna, como el caso que le hicieron llegar sobre el costo de las bolsas CLAP.

“¿Cómo es eso que nosotros hacemos un rolo de esfuerzo para traer los CLAP desde Punto Fijo hasta territorio merideño a un precio subsidiado y de repente le llega a la comunidad a otro precio? Yo les pido y les exijo que le pongan orden a ese asunto, y cuando digo orden es que revisen los precios (…); que alguien me explique cómo es eso que es más caro traer desde el punto de acopio de Tulio Febres a Las Virtudes que de Punto Fijo a Tulio Febres”, expuso.

Destacó el gobernador Jehyson Guzmán, quien estuvo acompañado, además, por la directora de Despacho de la Gobernación, Patricia Borges, que una denuncia similar les llegó sobre el precio del gas comunal. “Es más caro el gas que vende la empresa del estado que la que venden los revendedores por la calle, ¿cómo es eso?”, apuntó.

El pueblo tiene el apoyo de la Revolución

Recordó el gobernador Jehyson Guzmán en la asamblea de Las Virtudes que antes de que se cayera el puente ya estaban haciendo unos trabajos allí con maquinaria, pero lamentablemente ocurrió el evento provocado por las lluvias.

Solicitó al equipo del PSUV, junto a las Comunas y los consejos comunales de las parroquias San Cristóbal de Torondoy y Las Virtudes, activar unas cuadrillas para seguir avanzando en la recuperación de las áreas donde no se ha terminado.

“Yo aprobé unos recursos para eso y lo hacemos a través de la Secretaría Territorial, para eso creamos secretarías territoriales de gobierno, que no existían; la Gobernación siempre allá, en Mérida”, dijo al destacar que el pueblo le entregó muchas cartas de diferentes sectores, que estuvo leyendo.

“Ustedes sí pueden tener la certeza de que, aunque no tengan alcalde ni en Justo Briceño ni en Tulio Febres, tienen un gobernador, un presidente de la República, tienen el apoyo de la Revolución”, que no van a encontrar en sus oficinas, sino en la calle trabajando por su gente.

Destacó que la canalización del río Chirurí no se ha detenido ni se va a detener. “Es parte de una inversión en la que me ha ayudado la vicepresidenta Delcy Rodríguez, los ministros Raúl Paredes, Ramón Velázquez Araguayán, Tareck El Aissami”, porque a él se le acaba el dinero también y por el pueblo va a seguir pidiendo apoyo, una y otra vez, hasta que se lo den.

No más engaño con la unidad del Trolebús

El mandatario de Mérida lamentó en Las Virtudes la situación que se viene presentando con la unidad del Trolebús, que debería estar activa en la zona, pero solo se presenta en el sitio cuando van las autoridades estadales y desaparece después de esto, porque se lo llevan de regreso a la ciudad de Mérida.

“Y ahora le vamos a decir al Trolebús, o se ponen serios o les vamos a cortar la relación, pero no nos van a seguir engañando, nosotros no estamos para que nos estén metiendo mentiras, ya está bueno. Y qué bueno que ustedes pusieron la denuncia; yo les pido que donde haya un problema pongan la denuncia en el sistema del 1×10 del Buen Gobierno, yo leo los mensajes, el mismo presidente está pendiente del 1×10”, aseguró.

Recordó cuando estuvo en Las Virtudes hace tiempo en una asamblea, en la que le mostraron el autobús; le dijeron que a partir de ese momento se activaría y ahora solo va un rato y el conductor cumple el horario que le da la gana como para que la gente no lo ocupe. “Cuidadito, esos son a los que les gusta jugar al fracaso de la Revolución. Yo le pido a este pueblo revolucionario que no permita que nadie juegue al fracaso de la Revolución, porque el Trolebús no es de los burócratas”, añadió.

Organización del pueblo es fundamental

Tomando en cuenta que en el municipio Tulio Febres Cordero hay solo 27 consejos comunales actualizados y 83 vencidos, el gobernador Jehyson Guzmán pidió a los últimos trabajar para ponerse al día porque, de lo contrario, no podrán recibir recursos de los que el Gobierno bolivariano tiene previsto para ellos a través del Sistema Integral Comunal (Sinco).

“Felicitaciones a esos 27 consejos comunales actualizados que ya pueden hoy cargar proyectos en el sistema Sinco y recibir reales como han recibido los tres proyectos, el de Arizona, el de Mesa Bonita y el de San Francisco. Ojalá y los 83 vencidos sepan que si siguen vencidos nunca vamos a poder aprobarles reales”, detalló.

Invitó a la dirigencia del PSUV a trabajar para actualizarlos. “Vamos a ganar en esos 83 consejos comunales para que haya vocería revolucionaria que atienda al llamado del 1×10, que trabaje con nosotros en el sistema Sinco; que nosotros le podamos aprobar recursos directamente para que puedan hacer las cosas que tienen que hacer”, puntualizó.

Prensa Gobernación de Mérida