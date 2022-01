Jehyson Guzmán entregó 24 viviendas a familias afectadas por lluvias en Tovar

El Gobierno Bolivariano del presidente Nicolás Maduro avanza en apoyo a los grupos familiares venezolanos, por lo que se acerca al hito tres millones 900 mil en materia habitacional en el país, trabajando incansablemente.

Este lunes fue un día de alegría para los afectados por la situación de emergencia generada por lluvias en Tovar el 23 de agosto de este año, quienes lo perdieron todo al ser arrasadas sus viviendas por el desbordamiento de afluentes en este municipio del eje Valle del Mocotíes del estado Mérida.

Un total de 24 familias, integradas por 72 personas, recibieron de manos del gobernador Jehyson Guzmán las llaves de sus nuevos hogares, 16 de los cuales están ubicados en el Desarrollo Habitacional Giandomenico Puliti en el sector La Jabonera, 100 % ejecutados por la Gran Misión Vivienda Venezuela (GMVV); y ocho en el edificio Méndez, bajo la modalidad de mercado secundario; todas cuentan con tres habitaciones, sala, comedor, cocina, área de servicio y un baño.

Unidades que tienen una red de recolección de aguas de lluvias, así como todos los servicios para que las familias vivan dignamente en ellas, las cuales a su vez recibieron los títulos de propiedad de sus nuevos hogares. Este día también se entregó un título de propiedad al Comité de Tierras Urbanas (CTU), Villa Dignidad, ubicado en este municipio e integrado por 125 familias.

En esta entrega el mandatario estadal estuvo acompañado Carolys Pérez, presidenta del Instituto Nacional de Tierras Urbanas (INTU), el alcalde del municipio Tovar Yván Puliti, los otros alcaldes de la zona y voceros del Poder Popular, además de las familias beneficiadas, que agradecieron a él y al presidente Nicolás Maduro por la pronta respuesta a su problema.

Rumbo al hito de las tres millones 900 mil viviendas

El gobernador Jehyson Guzmán, desde la parroquia Tovar donde se hizo la entrega, manifestó su satisfacción por la consolidación de este importante beneficio para el pueblo tovareño, agradeciendo al mandatario nacional por su gran preocupación y aporte.

“Estamos en el marco del hito de las tres millones 900 mil viviendas a entregar en nuestro país; Mérida, por supuesto, está rumbo a las 130 mil viviendas dentro de ese número de beneficiarios; un gran impacto positivo ha tenido la culminación de estas viviendas”.

Esto lo respaldó Carolys Pérez, “estamos aquí en Mérida haciendo posible un sueño, concretando un hogar digno y garantizando que la familia venezolana reciba el año 2022 en paz y en un nuevo hogar”.

Pueblo agradecido

Una de las beneficiarias, Yandrec Vera, manifestó su felicidad, la de su familia, la de todas y todos, por la bendición de contar ya con sus viviendas propias luego de la tragedia que vivieron cuando el agua se les llevó todo.

Dijo sentirse muy agradecida con Dios, porque él todo lo puede; dio las gracias al presidente Maduro, al gobernador que ha estado siempre pendiente de las personas afectadas; así como al alcalde Yván Puliti.

“De verdad que me siento muy agradecida porque todo ha sido posible, gracias a todos ustedes, a las personas que se han encargado de estar ocupándose a cada momento de que en el refugio haya la comida, de que no nos falte nada, nos sentimos muy orgullosos de ustedes, que de verdad han hecho su cometido, han hecho todo muy; de verdad que esto es algo que no nos lo esperábamos a corto tiempo; gracias al presidente Maduro y a la memoria de Chávez”.

La Revolución Bolivariana cumple

Jehyson Guzmán destacó las sentidas palabras de Vera, recordando que ella llegó al refugio, de donde salió para su hogar propio, con un aproximado de seis meses de embarazo y allí tuvo a su niña.

“Hoy ustedes están siendo bendecidos, tanto por el nacimiento de su niña como por la entrega de la vivienda por parte de nuestro presidente Nicolás Maduro. Reciban ustedes las llaves en nombre de la Revolución Bolivariana, de nuestro comandante supremo Hugo Chávez; Dios le pague por tanto amor, cuidado, protección y lealtad al pueblo merideño”.

Prensa Gobernación de Mérida