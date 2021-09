“Seguimos avanzando en México. ¿Avanzando hacia dónde?, hacia una paz permanente, estable y profunda de Venezuela; hacia la estabilidad, hacia la reconciliación nacional, hacia el reencuentro entre venezolanos y venezolanas y pasar la página de la conspiración, los llamados a la intervención militar y recuperando nuestros activos en el exterior”.

De esta manera se pronunció el presidente Nicolás Maduro Moros, luego que este lunes las oposiciones y la delegación Plenipotenciaria del Gobierno Bolivariano en México, lograron firmar otros documentos dentro de la agenda de trabajo establecida en el Memorándum de Entendimiento del pasado 13 de agosto.

“Haga lo que haga Iván Duque Monómeros es venezolana y la vamos a recuperar. Haga lo que haga Guaidó CITGO es venezolana y la vamos a recuperar. Porque somos empeñosos, persistentes y lo que nos ponemos como objetivo lo logramos.”, auguró, contundente, el Jefe de Estado, durante una reunión de trabajo con el Comando de Campaña Aristóbulo Istúriz de las fuerzas políticas revolucionarias del Gran Polo Patriótico y del PSUV rumbo al 21N.

“Esta semana superamos algunos percances con Noruega, pasamos la página y se ha desarrollado una agenda en plenaria entre los 9 representantes de esta oposición, y los 9 representantes Plenipotenciarios del Gobierno Constitucional de Venezuela”, subrayó.

Reveló que el documento firmado este lunes, fue acordado en consenso por ambas delegaciones venezolanas que están presentes en Ciudad de México. “Lo redactamos a dos manos, la delegación de la oposición, con su representante allí en el diálogo, Gerardo Blyde quien coordina; Freddy Guevara, Tomás Guanipa, Luis Aquiles Moreno, Claudia Niken, María Magallanes, entre otros que recuerdo ahorita y de nuestra delegación, que es una buena delegación de venezolanos y venezolanas”, agregó.

Al nombrar a los integrantes del Gobierno Nacional, el presidente Maduro destacó la presencia de varias damas y caballeros valiosos, de diversas edades y experiencia política, y en especial del diplomático Alex Saab Morán, quien en este momento se encuentra secuestrado en Cabo Verde por manipulaciones del Gobierno imperial de EE.UU.

“Felicito a las delegaciones de la oposición guaidosista y extremista y a la delegación Plenipotenciaria de Venezuela”, homenajeó, no obstante.

Venezuela pide a países respeto y a no torpedear el diálogo

El Dignatario también se refirió a los últimos intentos de tirotear el diálogo para destruirlo, en especial la pretensión del embajador virtual estadounidense, James Story, quien desde su pequeña habitación en Bogotá, públicamente ordenó a los oposicionistas lo que debían hacer este fin de semana para bloquear los avances.

“Yo me pregunto: ¿la intención de Story es parte de una orden que le han dado desde la Casa Blanca para destruir el diálogo desde EE.UU.?. Es una pregunta que dejo al aire”, planteó.

Reveló que instruyó al jefe de la delegación venezolana, Jorge Rodríguez, a solicitar ante cualquier país a no inmiscuirse en asuntos internos de Venezuela, a no tirotear el diálogo.

“Y le pido a los países y Gobiernos del mundo, si no van a ayudar, no estorben. No dañen ni ataquen porque Venezuela quiere diálogo, y los venezolanos y venezolanas podemos superar nuestras diferencias y recuperar nuestra economía, solo a través del diálogo. Seguimos avanzando en México, un paso más”.

VTV