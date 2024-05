Jefe de Estado reafirma que jamás será un presidente débil ni manipulable

Durante una actividad celebrada en el Parque Ezequiel Zamora, en Caracas, el presidente de la República Bolivariana de Venezuela, Nicolás Maduro, reiteró su postura firme frente a los desafíos de Venezuela, y su compromiso inquebrantable con los valores familiares como pilar de la sociedad, al tiempo que destacó su resistencia ante cualquier intento de manipulación y enfatizó su rol como un líder fuerte e incorruptible, que no se dejará derrotar por intereses malintencionados.

“Con mi compromiso se los puedo jurar: soy un presidente que ustedes no me verán con debilidades frente a la maldad y la perversidad. No soy presidente débil, manipulable o flojo, sin energía. Soy un presidente decidido a refundar el valor de la familia venezolana, como base, unión y creación de una nueva civilización del futuro”, expresó.

En este sentido, y con la mirada puesta en el futuro, el jefe de Estado expresó su determinación de revitalizar el concepto de familia, considerándolo como un pilar esencial para la fundación de una civilización renovada que será heredada por las generaciones venideras, pues según sus palabras “con nuestras manos estamos tejiendo el camino para la construcción de una nueva civilización verdaderamente humana”.

Asimismo, el mandatario también señaló la importancia de superar los antivalores que, a su juicio, han sido impuestos por el imperio del mal de occidente. En su discurso, hizo un llamado a la construcción de una civilización basada en el amor y la humanidad, una tarea que, según él, requiere de un “poder nuevo y especial, y no hay poder más grande que el poder de Dios”.

Este evento refleja el enfoque actual del Gobierno Bolivariano, que busca fortalecer la identidad nacional y los lazos comunitarios como respuesta a los retos contemporáneos, en promoción de una visión de esperanza y renovación para el pueblo venezolano.

VTV