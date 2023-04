Jefe de Estado: Hemos demostrado la fortaleza moral política y espiritual del Pueblo venezolano

El presidente de la República, Nicolás Maduro, durante la inauguración de la Expo Gobierno 2023 desde el Paseo Monumental Los Próceres, en Caracas, aseguró que luego de 10 años de su gestión ha demostrado la fortaleza moral política y espiritual del Pueblo de Venezuela.

El Jefe de Estado, resaltó que muchos apostaron que luego de la siembra del Comandante Chávez se acabaría la Revolución Bolivariana y que a él lo tumbarían rápido, pero en 10 años ha quedado demostrado la fortaleza moral, política y espiritual del Pueblo de Venezuela y la Revolución Bolivariana.

«Ante todos los designios y todas las dificultades, en estos 10 años puedo decir sentirme orgulloso de la batalla que han dado, del Pueblo de Venezuela, de los hombres y mujeres de a pie, de esta juventud hermosa que se levanta, me siento orgulloso de Venezuela, me siento orgulloso de la historia y me siento orgulloso sobre todo de la historia que está por escribirse que va a ser una historia más grande aún», aseveró el mandatario.

Recalcó que luego de años difíciles su gobierno siempre ha dado la cara a todas las circunstancias. «Pudiéramos decir, en un principio que luego de todas las dificultades que sean que hayamos pasado, siempre se puede confiar en los poderes creadores del Pueblo, en la fuerza inmensa en la fuerza espiritual y política del Pueblo de Venezuela y el Pueblo no nos ha fallado, el Pueblo no ha quedado mal, siempre ha dado la cara todas las circunstancias y ha respondido de manera heroica, con sacrificio, ha respondido con lucha, renovando la esperanza, siempre en todas las circunstancias que le ha tocado a nuestro Pueblo y a nuestra clase Obrera», sentenció.

Reiteró que luego de 10 años de victorias vamos al Renacimiento de la Patria y dio las gracias al Pueblo por tanto apoyo durante estos 10 años históricos en las que ha bregado juntos hombres y mujeres.

Con el Mazo Dando