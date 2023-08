Iris Varela: Un gobierno revolucionario crece ante la dificultad

En su 5ta edición del programa radial “La Fosforito en la Radio”, Iris Valera, enlace político nacional del Partido Socialista Unido de Venezuela para el estado Cojedes, resaltó que un gobierno revolucionario se crece ante la dificultad sumando las fortalezas para hacerle frente al enemigo común del pueblo.

Recalcó las circunstancias en las que se encuentra Venezuela, donde el gobierno nacional ha podido rehabilitar hospitales, ambulatorios y escuelas.

Además, de atender al pueblo en un plan quirúrgico en el que han sido intervenidas 107.068 personas en todo el territorio nacional.

“Un país en el que sus recursos han sido bloqueados por estos imperios que lanzan bombas y asesinan a inocentes, no permiten que Venezuela haga sus transacciones y ejerza su soberanía económica administrando sus recursos, sancionan a todo aquel país que pretenda hacer una transacción con Venezuela, diciendo que nosotros los venezolanos no tenemos derecho a nuestra autodeterminación”.

Asimismo, dijo que ante las dificultades y todo el esfuerzo que viene haciendo el presidente Nicolás Maduro para continuar resolviendo los problemas, “no aceptamos que un gobernador inexistente haga su show mediático tomándose fotos y desconociendo el trabajo de la Revolución bolivariana para tratar de confundir al pueblo, estos son trabajos de nuestro Presidente quien no está mirando si hay un gobierno revolucionario u opositor, a nuestro Presidente solo le interesa atender al pueblo y por eso está poniendo lindo el hospital Dr. Egor Nucete”, manifestó.

A su vez, Valera exhortó a todo el equipo de trabajadores de la salud en Cojedes y a las estructuras políticas del PSUV y el Poder Popular, a conformar una mesa de seguridad con el propósito de organizar las brigadas que se encargarán de proteger los bienes de los centros hospitalarios.

“Comenzando por los materiales de construcción que ya se encuentran en el hospital para garantizar el 100% de su rehabilitación, así como los insumos y que los amigos de lo ajeno se aprovechen de la situación, también estas brigadas son para evitar daños en la infraestructura y en los equipos médicos, sabemos que los planes de esta derecha es sabotear todo lo con sacrificio hace el gobierno bolivariano para hacer colapsar los servicios”, aseveró.

También, durante el programa radial, aplaudió el proyecto en materia de infraestructura, posibilidades de negocios y acuerdos económicos con la hermana República de Cuba, refiriendo que, “estos proyectos de integración son para producir alimentos, para distribuir combustible, y nosotros tenemos que sumar nuestras fortalezas para continuar impulsando el desarrollo de nuestra querida patria”, dijo.

Mientras tanto, en el segmento “Contacto con las Comunidades”, el alcalde del municipio Anzoátegui explicó que junto a las Brigadas Comunitarias Militares para la salud y educación (Bricomiles) logró la recuperación y rehabilitación de un ambulatorio tipo II en la comunidad Los Mangos, para continuar atendiendo en materia de salud a más de 300 familias de los sectores Retajao, Casas de Tejas, La Doncella y Los Mangos.

Mientras que en el municipio Pao, el alcalde Jexon Juarez, a través de una llamada telefónica durante el programa, señaló que culminaron obras en la troncal 013, agradeció al gobierno bolivariano y a las fuerzas revolucionarias en esa localidad por trabajar siempre unidos para beneficio del pueblo.

En otra llamada telefónica, el señor Yovanny Jaspe, habitante de San Carlos, denunció que fue víctima de una estafa por parte del alcalde del municipio San Carlos, Alexander Mireles, además de Carlos Borjas y Carlos Vera.

Jaspe señaló que ejecutó diferentes obras en el municipio, entre ellas: Iluminación de la redoma El Mango, instalación de 17 postes, iluminación de la plaza Fernando Figueredo y entrega de cables, guayas y reflectores, lo que suma un total 42 mil dólares.

Destacó, que estos funcionarios lo utilizaron y le manifestaron que no le cancelarán porque no hay un contrato firmado, solo palabras.

Asimismo, el denunciante dijo que tuvo que endeudarse con prestamistas para cumplir con estos trabajos donde ha tenido que cancelar intereses de más de mil 500 dólares, “ellos me dicen que no les da la gana pagarme porque no hay nada firmado. Tengo una hija que casi pierde un riñón”, detalló Jaspe.

En otra llamada, la señora Wilmary Arjona, también habitante de San Carlos, dio las gracias a la diputada Iris Varela, al Ministerio de la Vivienda en la entidad y al Ministerio Público por haber recuperado su casa, Arjona la semana pasada había denunciado a través del programa «La Fosforito en la Radio» que el actual presidente del Consejo Legislativo del estado Cojedes, quien ocupaba la vivienda en calidad de préstamo desde algunos años, no le quería devolver su apartamento por lo que presentó su caso ante este espacio radial obteniendo un resultado favorable.

El siguiente contacto fue con habitantes de Tinaquillo, quienes resaltaron los trabajos realizados por el gobierno nacional a través de la Hidrológica del Centro (Hidrocentro) para fortalecer el servicio de agua potable en la localidad.

Prensa Apc PSUV Cojedes