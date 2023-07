Instalan Red de Jóvenes Parlamentarios y Parlamentarias

Este 6 de julio fue instalada, en la Asamblea Nacional (AN), la Red de Jóvenes Parlamentarios y Parlamentarias, donde el presidente del hemiciclo, Jorge Rodríguez, agradeció a los jóvenes la organización en la construcción y protección de sus derechos.

“Estamos todos en esta iniciativa, porque es fundamental, imprescindible, porque no hay manera de pensar en el futuro si no trabajamos con quienes construyen ese futuro, lo demás es vacío. No podemos quedarnos en la retórica, y la orden es peinar cada palmo de terreno, llegar a cada casa, a cada comunidad, para que construyan sus derechos”, sostuvo.

A su vez recalcó que “son los jóvenes, las ramas que están destinadas a construir su futuro y sus derechos. Allí estaremos como voceros de esas comunidades, estamos hablando de derechos para millones de personas en este país, a los que por siglos les fueron negados sus derechos más elementales”.

Ratificó que la Revolución Bolivariana garantiza el derecho de la mayoría en: igualdad, género, vida, educación, voz. “Podemos quedarnos tranquilos, o seguir el mandato del Comandante Chávez, que decía que todo punto de llegada es la partida. Lo que implica una actitud de revolucionario. Hay que insistir en eso”, añadió.

Por su parte, el diputado Nicolás Maduro Guerra, indicó que esta red servirá para dar visibilidad a los excluidos, “esa es nuestra tarea como parlamentarios, desde todos los niveles: comunal, concejal”.

“Tenemos que hacer oposición donde gobierna la derecha. Los diputados debemos estar en nuestro Estado, dando a conocer las leyes y el presupuesto para seguir construyendo y fortaleciendo el poder que el Comandante Hugo Chávez nos dejó”, alegó.

Destacó, que la juventud está presente, “tenemos grandes retos en estas instancias legislativas, tenemos la necesidad de organizarnos para hablar de nuestra Venezuela. Tenemos el compromiso de seguir escuchando a todo el pueblo venezolano, en pro de buscar soluciones a las problemáticas de la sociedad, es nuestra tarea traducir las necesidades del pueblo”.

De igual forma, la también diputada, Grecia Colmenares, insistió en que “como jóvenes podemos traducir las necesidades del pueblo, es un honor estar aquí en esta Red, que debe abrirnos hacia el proyecto de país que tenga instancias de debates”.

“Hay que poner a disposición nuestra voz y conocimiento. Debemos activar el parlamentarismo de calle, para que el país siga siendo un ejemplo y pilar de inclusión, espacios de protagonismos. Además, tener instancias de debates, donde podamos impulsar proyectos que generen la suma de felicidad posible al pueblo. Tenemos la misión de promover todo lo necesario para el bienestar de la gente”, sostuvo.

VTV