Instalado en el CLES el Observatorio de Información e Indicadores Comunales

Continuando con la agenda parlamentaria del Año 2023, este viernes 16 de junio, desde las instalaciones del Consejo Legislativo del estado Sucre (CLES), en el hemiciclo de sesiones «Alí Primera», se realizó una sesión especial con motivo del acto de intalación del Observatorio de Información e Indicadores Comunales.

En esta importante actividad estuvieron presentes Sandino Marcano, director general de los Observatorios de Información e Indicadores Comunales; Luimar Vallenilla, directora estadal de los Infocentros; Kealmy López, director de las Comunas en el municipio Sucre, en representación del alcalde Luis Sifontes, así como Douglas Hernández, quien es el responsable de Somos Venezuela para el estado Sucre, además de los servidores del Ministerio del Poder Popular para las Comunas.

También, participaron con mucha alegría los representantes de 8 Comunas: Batalladores de Caigüire, Guerreros de Valentín García, María Rodríguez, Comunas de Cayaurima, El Peñón, Esfuerzo de Chávez, Casco Central, Robert Serra y Comuna San Luis González.

Esta iniciativa parlamentaria se desarrolla con la finalidad de seguir avanzando con el Poder Popular en la entidad, y fortalecer los 4 niveles de Gobierno (Gobierno Nacional, Regional, Municipal y Comunal) en beneficio del pueblo.

Para finalizar, se resaltó parte del poema del poeta cumanés Andrés Eloy Blanco, a propósito de dicha instalación: «Por eso quiero, hijo mío, que te des a tus hermanos, que para su bien pelees y nunca te estés aislado. Bruto y amado del mundo te prefiero, a solo y sabio. A Dios, que me dé tormentos, a Dios que me dé quebrantos, pero que no me dé un hijo de corazón solitario».

Prensa PSUV Sucre