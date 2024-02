Honrar al Adulto Mayor: Propósito fundamental del proceso revolucionario

“Gracias a la revolución los adultos y adultas mayores hemos sido tomados en cuenta, el presidente Chávez nos ayudó con los hogares de la patria, las pensiones, la salud gratuita, entre otras cosas. Ha sido un gran esfuerzo del Comandante Chávez y del Presidente Maduro por atender a los olvidados de la Cuarta República, y a los que tenemos entre 60 y 70 años. Es amor lo que nos ha dado la Revolución”, manifestó la coordinadora nacional del Programa Soy Mujer, y madre de Robert Serra, Zulay Aguirre.

La dignificación de la vida ha sido prioridad para la Revolución Bolivariana desde hace 25 años, con la llegada del Comandante Hugo Rafael Chávez Frías, la visión de hacer más justa la sociedad, donde el hombre y la mujer son el centro, ha permitido que los adultos mayores, sean considerados parte fundamental del proceso de la transformación social en Venezuela.

Desde el 2003 hasta el 2011, el Comandante Hugo Chávez se avocó para que los adultos mayores fuesen atendidos a través de diferentes programas y misiones, que bajo el mandamiento de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, nacieron con la premisa de levantar a este sector de la población, sumergido en la pobreza y la desidia, tras los embates de la cuarta república.

Hoy en día se mantiene el legado del Comandante Chávez: un sistema de salud gratuita, vivienda, alfabetización, alimentos a precios solidarios, planes deportivos, de recreación y turismo adaptados al adulto mayor, así como un territorio 100 % pensionado; además, una ley que protege y atiende al adulto mayor bajo el principio de cuidar el “envejecimiento saludable”.

La vocera del sector Adulto Mayor y organizadora de Club de Abuelos, Nancy Omaña, de 70 años de edad, manifestó que en la cuarta república los abuelos y abuelas “no contaban con voz, ni voto valido para la toma de decisiones referente a ellos; nuestras condiciones de igualdad y no discriminación no existían. Cuando llegó mi Comandante al poder, los adultos mayores solo estaban en sus casas atendiendo a los hijo o nietos, y los que no, eran explotados por el sistema y a pesar de ser preparados profesionalmente, no eran tomados en cuenta. También estaban aquellos que no pudieron estudiar ni tener condiciones de vida digna, como lo implementó la Revolución”.

“Hemos sido punta de lanza en la revolución, y así como nosotros, los adultos mayores hemos cumplido con el mandato del Comandante Chávez, el presidente Maduro ha cumplido, que Dios lo bendiga. Para mí ser parte de esta revolución y servir a mis semejantes me hace feliz”, expresó Omaña, quien funge como coordinadora del comité de salud Mario Briceño, en la parroquia Sucre, de Caracas.

Es importante destacar, que el presidente de la República Bolivariana de Venezuela, Nicolás Maduro, se ha dedicado a fortalecer los planes y misiones para llegar a más abuelos y abuelas, mediante el carnet de la patria, la homologación de la pensión al salario mínimo, los bonos que ayudan a los ciudadanos a mitigar los efectos de la guerra económica, y el crecimiento de la Gran Misión Amor Mayor.

De igual manera, son varios los programas de atención social que han estado presentes en el desarrollo de la reivindicación para los adultos mayores, tales como: la Misión Robinson; Mercal, Pdval y CLAP; atención a la salud de la mano de la Misión Sonrisa, Misión Milagro y Barrio Adentro; y la Gran Misión Barrio Nuevo Barrio Tricolor se centra en la rehabilitación de viviendas, a la par de la Gran Misión Vivienda Venezuela y la Gran Misión Amor Mayor.

En la resistencia contra el genocidio económico los Adultos Mayores han sido convocados e incorporados en la nueva transformación de la economía, a través de financiamientos de instituciones como el Programa Soy Mujer, Emprende Juntos, créditos en materia de agroeconomía, o incluidos en espacios donde sus saberes son parte de la formación de las nuevas generaciones.

Asimismo, en 2024 existen más de cinco millones de pensionados en el país; hasta el 2022 la Misión Robinson había graduado a tres millones 278 mil 617 personas; en lo que va de año los programas de alimentación han entregado más de 120 toneladas de alimentos, y ha beneficiado a más de 30 mil familias en el territorio nacional, entre otros.

En cuanto al marco legal que protege los derechos humanos del Adultos Mayor en Venezuela, se debe hacer mención de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, la Ley de Servicios Sociales, la Ley de Reforma Parcial de la Ley Orgánica del Sistema de Seguridad Social, también se hace referencia a la Ley Orgánica para la Atención y Desarrollo Integral de las Personas Adultas Mayores, explicó la diputada de la Asamblea Nacional, Janitza Rondón.

Rondón también señaló que cada una de estas leyes han hecho aportes importantes para “garantizar el respeto a la dignidad humana de las personas adultas mayores y el pleno ejercicio de sus derechos y garantías, el cumplimiento de sus deberes y responsabilidades, reconociendo su autonomía y libre desenvolvimiento de la personalidad, a través de la atención integral que le brinda el Estado”.

VTV