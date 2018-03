Héctor Rodríguez manifestó poca expectativa por cambios en gobierno de EEUU

El gobernador del estado Miranda, Héctor Rodríguez, expresó tener poca expectativa con Venezuela sobre la asignación del ex director de la CIA, Mike Pompeo, como nuevo secretario de Estado de Estados Unidos, tras la decisión del presidente estadounidense, Donald Trump, de remover a Rex Tillerson de la cartera diplomática.

“No tengo mucha confianza en el gobierno que dirige a Estados Unidos, porque es lo más agresivo que ha tenido ese país. Nosotros sólo pedimos respeto y eso no significa insubordinación. No queremos ser como el gobierno de Perú que se comporta como un perro faldero, lo que queremos es una relación de respeto de nuestra cultura, de nuestra historia, en la que se reconozca nuestra soberanía. Ojalá ese cambio signifique un giro en las relaciones basadas en el respeto mutuo, que nosotros los reconozcamos a ellos y que ellos nos reconozcan a nosotros”, expresó.

Sobre el rumor de un posible cambio de fecha de las elecciones presidenciales para el mes de septiembre, el Mandatario regional indicó desconocer dicha anuncio; sin embargo señaló que el chavismo está listo para ganar esos comicios, pues a su juicio cuenta con el respaldo popular.

“Yo solo me guío por lo que diga el Consejo Nacional Electoral. Nosotros estamos listos para cuando sea. Parte de la oposición está bastante dividida. Ellos estuvieron pidiendo elecciones y ahora se dan cuenta que no tienen posibilidad de ganar, porque en todo este tiempo le hemos echado un camión de esfuerzo. Ellos ganaron la Asamblea Nacional y se volvieron locos, no respetaron a sus electores. Parte de la oposición quiere salir a votar y otra que no. Esa que no quiere votar es porque no creen en ellos por su falta de claridad y coherencia. Ellos dijeron que iban a ganar 20 de las 23 gobernaciones y nosotros ganamos 19, incluyendo a Miranda”, detalló.

Asimismo, Rodríguez desestimó que el Chavismo cuente con ventajismo para los comicios presidenciales. “Las reglas del Poder Electoral las aceptamos. Estas son las mismas que las del 2015. Lo que pasa es que nosotros no creemos en los golpes de Estado ni en las guarimbas. El ventajismo que poseemos es que tenemos al pueblo y tenemos una oposición muy mala e incoherente. Mientras eso ocurre, nosotros trabajamos para corregir nuestros errores y ser mejor cada día. Nosotros estamos todo los días montados en la organización popular”.

Sobre la situación económica que atraviesa Venezuela, indicó que los problemas se resuelven en el país, con el pueblo unido.

“Convoco a todo el pueblo a unirnos para salir de esta dificultad. Este problema económico que atraviesa el país tiene que ver con la baja de los precios del petróleo, tiene que ver con las sanciones económicas y a la actitud de algunos actores opositores. El Gobierno tiene la oportunidad de desmontar el modelo rentista. Esta es una gran oportunidad para apostar por nuestras materias primas, por nuestros conocimientos. Asimismo, el Gobierno nacional hace todo el esfuerzo, a través del Carnet de la Patria, con las bolsas Clap, con la atención 0800 Salud, para ayudar a nuestro pueblo. Si mañana salimos de este problema, saldremos a buscar otros”, concluyó.

Prensa Gobernación de Miranda