Héctor Rodríguez sobre 27F: Revolución bolivariana jamás pondrá fusiles contra el pueblo

Desde Petare, estado Miranda, en ocasión de celebrarse este lunes 34 años de El Caracazo, el Gobernador de la entidad, Héctor Rodríguez, aseguró que la revolución bolivariana no permitirá que los fusiles sean utilizados más nunca contra el pueblo, porque la fuerza política está a su servicio.

Acompañado por el pueblo mirandino y por sobrevivientes de los hechos del 27 de febrero de 1989, en los cuales el pueblo alzó su voz contra las medidas neoliberales del gobierno de Carlos Andrés Pérez; recordó que El Caracazo constituyó un antes y un después en la historia nacional, porque le permitió a muchas generaciones tener una conciencia marcada sobre las necesidades y realidades de la población.

Mencionó que ahora con la aplicación de sanciones y bloqueos contra el país, muchos han sido los que han querido encontrar en la privatización de las empresas y servicios la respuesta a todas las dificultades.

“Algunos pretenden decir que las dificultades en salarios y sanciones son culpa del modelo chavista y no del bloqueo del imperialismo, como si este pueblo no fuese consciente de las causas verdaderas de las dificultades”, dijo, tras afirmar que El Caracazo ha servido para entender que no es el modelo neoliberal la respuesta a los inconvenientes actuales.

“No es privatizando, no es con capitalismo o con políticas neoliberales que se resuelven los problemas del pueblo, porque jamás en la historia se ha podido; se logrará con más políticas que permitan condiciones de igualdad”, sostuvo.

Asimismo, Rodríguez destacó que aunque las condiciones históricas son diferentes, el pueblo sigue siendo el mismo y si tuviese que volver nuevamente a la calle por sus derechos, lo volvería a hacer.

“Tenemos la misma rebeldía, la misma rabia, esperanza y amor por la patria, y más conciencia y más organización, más liderazgo. Si hoy saliera el pueblo y se desatara esa fuerza, tengan la certeza que esa fuerza política va a tener dirección política, que sabremos cuáles son nuestros objetivos, porque esa es la misma dirección política y liderazgo que está en cada calle y comunidad y que está en Miraflores, donde está uno de los nuestros, un piel tostada, un trabajador”, dijo en referencia al Presidente Nicolás Maduro y su papel como líder nacional.

Finalmente, Carmen Quintana, vocera de Petare y testigo de los hechos del 27 de febrero de 1989, confesó que a pesar del dolor que ha generado esta masacre, el pueblo ha sabido sanar y levantarse con la Revolución Bolivariana.

“Ahí (en El Caracazo) falleció mi cuñado, hace 34 años hoy lo recordamos como una de las tantas víctimas (…) Para muchos nuestros corazones y mentes guardan dolor, porque muchos se quedaron en el camino, un camino que pudo ser diferente para Venezuela”, dijo.

