Héctor Rodríguez: El pueblo sigue defendiendo su patria igual que el 27F

El gobernador del estado Miranda, Héctor Rodríguez, expresó este martes que el pueblo seguirá defendiendo la Patria al igual que lo hizo el pasado 27 de febrero de 1989, cuando salió a las calles a luchar contra el neoliberalismo.

Durante una marcha para conmemorar los 35 años del Guarenazo, como se le conoce a esta fecha histórica, el mandatario regional precisó que ante los bloqueos, sanciones y amenazas que se vierten contra el país, existen venezolanos luchadores que no permitirán que le arrebaten su libertad e independencia.

«Tenemos dificultades con la salud, las escuelas, los ingresos nacionales, pero son producto de la baja de ingresos y resultado del bloqueo», dijo.

Rodríguez rememoró que para el 27 y 28 de febrero del año 1989 era apenas un niño, pero que con la lectura y lo que escuchó de los adultos, conoció realmente la importancia de un Estado de derecho que garantizará la salud, la educación y la justicia para los más vulnerables.

«Lo que uno lee de los años 80-90 de las rebeliones populares, es que era una respuesta a lo que planteaban los neoliberales, ellos te decían que si la escuela estaba fallando, la pensión, la salud pública, entre otros, la propuesta era eliminarnos», mencionó sobre lo ocurrido en Venezuela durante la cuarta República.

Dijo que hay que evaluar lo que planteaban los neoliberales de antes y los de ahora: «A los de los apellidos no les importaba si había escuela pública o no, si no hay CDI o la pensión (…) No basta con que los derechos estén en una ley o Constitución. Si no hay politica publica y presupuesto, los derechos se vuelven mentira».

Rodríguez precisó que la mayoría del pueblo humilde se quedaba sin respuesta y completamente desamparados por la poca capacidad de respuesta a sus necesidades en el año 1989, y mencionó que el mayor de los problemas lo constituye cuando el pueblo cree y es convencido por el discurso de las derechas, de que eliminando los derechos adquiridos se solucionan los problemas, tal como hace actualmente el presidente de Argentina, Javier Milei, quien ha eliminado instituciones sociales en su país.

«El Guarenazo abrió más puertas a la lucha por la libertad de América. Intentaron en Venezuela y Brasil imponer un modelo neoliberal, querían privatizarlo todo, pero no lo lograron gracias a un pueblo que tenía doliente», sostuvo.

Recordó que con la llegada del Comandante Hugo Chávez fue que en Venezuela se logró un cambio real en la gestión pública, garantizando la igualdad y la inclusión social. Un ejemplo de ello, es que los jóvenes de cualquier clase económica pueden estudiar carteras como medicina, totalmente gratis.

«Un venezolano jamás se rinde y debemos sentirnos orgullosos de nuestra historia y luchas. Ante estás dificultades, debemos estar más organizados y más unidos en las comunidades, debemos ayudarnos y entendernos las manos. Vamos a volver a ganar esta batalla», expresó, invitando a toda la población a mantenerse en pie de lucha.

Finalmente, la vocera Mariela Marrero, garantizó que la población de Guarenas volverá a demostrar gallardía y valentía si la independencia de Venezuela se ve comprometida, pues están lindos para seguir defendiendo la Revolución.

Prensa Gobernación de Miranda