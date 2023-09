Héctor Rodríguez: Juventud revolucionaria se mantiene firme en defensa de la patria

El vicepresidente del Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV) para Alianzas y Gran Polo Patriótico y fundador de la Juventud de la tolda roja (JPSUV), Héctor Rodríguez, destacó este viernes el papel que ha tenido la juventud revolucionaria en la batalla contra la guerra psicológica que vive el país, exaltando que han demostrado que no pierde la esperanza en la patria y luchan con amor y lealtad.

Durante el congreso realizado La Guaira en ocasión de celebrarse el 15° aniversario de la Juventud del PSUV, Rodríguez sostuvo que sin lugar a dudas en la historia política venezolana hubo un antes y un después con el Comandante Hugo Chávez, pues la juventud comparte un proyecto de país y busca volverlo realidad.

«Somos generaciones que compartimos un proyecto de país, que compartimos un sueño, una esperanza, que luchamos por ella pero que vemos las cosas, vemos el mundo desde pantallas distintas, desde miradas distintas y es un tema que tenemos que trabajar porque si no somos capaces de acoplar esas miradas puede haber un distanciamiento entre nosotros», dijo convocando a la unidad.

De igual forma, felicitó a las nuevas generaciones por las batallas que libran actualmente. «La guerra (económica y psicológica) busca que pierdan la esperanza, que pierdan la fé, para que pierdan las ganas de luchar por el país, pero aquí vemos toda una estructura organizativa que tiene presencia en todo el país, de jóvenes que a pesar de esa guerra psicológica no pierden las ganas, no pierden la esperanza, no pierden la fé en esta Patria», señaló.

