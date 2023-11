Héctor Rodríguez: Es momento de defender la integridad del territorio nacional

Prensa Comando de Campaña Venezuela Toda -. Héctor Rodríguez y Genesis Garvett, voceros de la Campaña “Venezuela Toda”, manifestaron este viernes desde Caracas, su reconocimiento a los miles de movimientos que se han acercado al Consejo Nacional Electoral para manifestar su apoyo al referéndum consultivo por la defensa del Esequibo.

“Una de las cosas que hemos venido mencionando es que esta generación al igual que muchas generaciones de venezolanos y venezolanas, siempre han defendido el Esequibo y esta generación tiene la oportunidad de legarle con su participación a todos los venezolanos, la alegría que se ha de sentir cuando vean su mapa sin las líneas sobre el Esequibo”, coincidieron los voceros.

“vamos con lo que van a continuar siendo las inscripciones de movimientos y partidos al referéndum consultivo del 3 de diciembre pero Además, vamos a arrancar un gran despliegue casa por casa, toda persona que ama el país, que conoció y conoce los argumentos de nuestro reclamo y de nuestra defensa debe ir casa por casa, a las redes, medios calles y paredes, por eso este fin de semana manifestarle también un mensaje al mundo, que sepa que el pueblo de Venezuela está unido en la defensa de su Esequibo” agregó Rodríguez.

Destacó que el día 19 de noviembre, “vamos a tener el primer simulacro, así que va a ser una gran oportunidad para probar la maquinaria de las distintas organizaciones que se han inscrito, de los distintos movimientos, e ir afinando todo el ejercicio de movilización para el voto”.

Sugirieron los voceros a las más de 2000 organizaciones y movimientos que han formalizado sus inscripciones, que vayan afinando su maquinaria con mucha agitación en redes, calles y paredes, “que generemos una conversación en todos los grupos de WhatsApp, de la escuela, del condominio, de los equipos deportivos, de los compañeros de trabajo.”

Por su parte Garvett, expresó que es importante no dejar de evidenciar que en nuestro país, hay sembradores de ceniza, “gente que no puede ver que un venezolano se abrace con otro venezolano, sin que eso le moleste, porque no quiere ver triunfar a nuestro país”. “nuestro mensaje a todo venezolano y venezolana que ame este país es preciso, es un mensaje de amor”, “No dejen que nadie les diga que no debemos unirnos, o que deben callar, no pronunciarse con respecto al tema del esequibo”. Concluyo.