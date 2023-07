Gustavo Petro: La ciencia alumbra la razón y guía el progresismo

El presidente de la República de Colombia, Gustavo Petro, durante su intervención en la Cumbre Unión Europea y CELAC, que se realiza en Bruselas, Bélgica, destacó que no se puede definir un progresismo si no hay un pensamiento científico.

“La ciencia es lo que alumbra nuevamente la razón y la que guía el progresismo, si no hay una ciencia detrás, el progresismo no genera pasiones. Los que generaron las luchas obreras siempre tuvieron el plan de que la razón y la ciencia mostrarán el camino”, sostuvo Petro.

Además recalcó que “hoy esa ciencia nos demuestra que hay una anomalía en la atmósfera que pudiera llevar a la destrucción de la vida. El cambio drástico muestra la acumulación del capital, la codicia, este sistema de producir capitalista ha generado la crisis climática”.

Agregó que “este es el principal problema de la humanidad, pero no hay el afán de cambiarlo, es que para poder detener el cambio químico en la atmósfera se necesitan muchísimos recursos”.

“No existe un cambio a energías verdes, porque no hay la rentabilidad, no existe rentabilidad en algo que no se puede vender, algo que el mercado está acostumbrado”, añadió.

