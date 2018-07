¡Mosca! Mire lo que planea la oposición venezolana para los próximos meses (+Tomás Guanipa)

Este lunes 2 de julio el dizque dirigente de la organización política Primero Justicia, Tomás Guanipa, expresó que la oposición venezolana está “trabajando para que en los próximos días podamos presentar un plan abierto a todos los venezolanos”.

Además, en su entrevista, pretendió engañar una vez más a sus seguidores, diciendo que los sectores opositores trabajan “para fortalecer la unidad” y que entre ellos poco importan “los espacios particulares, partidistas o individuales”, cuando en realidad es eso lo que más prevalece dentro de sus filas apátridas.

Asimismo, indicó que su supuesto plan es para ofrecerle “soluciones a Venezuela”, entre ellas la dolarización del salario. Lo mismo que le asesoraron al fracasado de Henri Falcón durante su campaña.

De igual manera, Guanipa y su problema con la bebida, al parecer ya no lo dejan ni calcular bien, pues no solo no acepta de la gran victoria del Presidente Maduro por más 6 de millones, sino que habló de que el 20 de mayo “ganó la abstención con un 80%”.

Sin duda, esto suena que ese plan abierto del que habla persigue la violencia y la desestabilización en el país como en años anteriores.

Con el Mazo Dando