Gran cierre de campaña Venezuela Toda concentra con alegría a miles de personas en Barinas

Prensa Comando de Campaña Venezuela Toda Barinas.- Este martes, se desarrolló el gran cierre de campaña Venezuela Toda en el estado Barinas, la misma que concentró a miles de personas que gritaron «Yo voto 5 veces sí por mi Esequibo», en el concierto organizado para celebrar el arduo trabajo que ha conllevado en tan poco tiempo difundir e informar a todo el pueblo sobre este Referéndum Consultivo que se realizará el próximo domingo 3 de diciembre en defensa del territorio Esequibo que pertenece a Venezuela.

De esta manera, el coordinador estadal del comando de campaña Venezuela Toda en el estado Barinas, Jorge Arreaza, expresó ante la multitud que “esta es una señal hermosa de unidad del pueblo de Barinas, estoy sorprendido de la cantidad de personas que veo hoy acá, se siente la unión, todos unidos sin distinción alguna (…) nosotros no vamos a permitir que se reedite el fraude procesal arbitral de 1899 en el año 2023 o 2024, nosotros vamos a defender este territorio hasta con las uñas si es necesario, nos ha llamado la Asamblea Nacional a defenderlo en primer lugar con el voto. Importante es lo que vamos a hacer el domingo 3 de diciembre, yo les pido a todos que no se quede nadie sin votar, tenemos que darle una lección al mundo, es una lección de fuerza democrática y así cuando lean los resultados del Referéndum Consultivo van a decir: y ahora qué hacemos si los venezolanos y las venezolanas están unidos por su Patria, su territorio, por su futuro, por la paz y dispuestos a todo por defender la Guayana Esequiba. No nos detengamos, a votar todos, el Esequibo es de Venezuela“.

Por su parte, el profesor Adán Chávez; hizo un llamado al pueblo de Barinas a seguir difundiendo la información, a seguir defendiendo el Esequibo “casa por casa, aula por aula, todas las universidades que hacen vida en el estado Barinas acá están con nosotros incorporadas, los y las estudiantes, los y las trabajadoras, docentes, sumados todos y todas en esa gran unidad estadal, como representación de la unidad nacional (…) este comando de campaña Venezuela Toda ha realizado un gran despliegue en los cierres de campaña; es muy importante que nadie se enchinchorre, el trabajo continúa, viene la etapa que es fundamental: la organización, la movilización, el 1X10 y estamos seguros que este domingo, Venezuela tendrá un grandísimo triunfo, la mayoría de nuestro pueblo en esa unidad nacional demostraremos toda la disposición que tenemos para continuar en paz defendiendo nuestra Guayana Esequiba”.

Igualmente, Edgar Alvarado, dirigente del partido político de oposición Copei, añadió que “hoy los miembros de la Alianza Democrática así como otros partidos de la oposición, hemos dado un paso importante para ratificar ese compromiso político, patrio que tenemos todos nosotros, de identidad nacional, de rescate de Venezuela; acá estoy en representación del Gobernador del estado Barinas, de los concejales y alcaldes de oposición, a quienes aplaudo su valentía, por salir a defender la Patria a pesar de toda la cantidad de especulaciones y rumores falsos que se han dicho. Hoy les digo: tenemos un compromiso importante, todos unidos a salir al combate y decirle a cada uno de nuestros vecinos y los que están confundidos, cual es la verdadera lucha que estamos dando acá, ellos lo deben tener claro; estamos acá demostrando que tenemos una unidad total, pura, completa y sincera para salir a defender este 3 de diciembre a nuestro Esequibo”.

En representación de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana (FANB), el Comandante de la ZODI Barinas, GD. Pedro Gónzalez Ovalles, resumió que “después de escuchar las notas de nuestro glorioso himno nacional y ver la bandera ondeante de Venezuela en este paseo Independencia, les quiero expresar que llevo por dentro patriotismo y orgullo de ser venezolano, orgullo de estar acá frente a los barineses y las barinesas; esto representa mucho, la independencia no nos la regalaron, nuestros antepasados batallaron duro para obtenerla, y estamos acá en el cierre de campaña en perfecta unión cívico militar, para obtener un objetivo final, nuestra independencia ya que una vez más el imperialismo trata de arrebatarnos lo que es nuestro y nosotros los venezolanos estamos luchando, estamos en batalla, estamos en combate para defender lo que nos pertenece”.

En este concierto lleno de alegría, los miles de asistentes pudieron disfrutar de las presentaciones de distintos artistas musicales, tales como: DJ Randy, El Porrón de Manteca, El Cartelú, Proyecto A, Jeeiph, entre otros.