Gobierno Nacional enfrentará desde todos los flancos las pretensiones de descuartizar Citgo

El Gobierno venezolano enfrentará judicialmente, políticamente y diplomáticamente las pretensiones de Estados Unidos y sus aliados opositores de secuestrar y buscar descuartizar a la filial venezolana (Citgo), compañía que le pertenece a Petróleos de Venezuela S.A. (PDVSA), aseveró el presidente el presidente de la República Bolivariana de Venezuela, Nicolás Maduro.

En la edición número 36 de su programa “Con Maduro +”, alertó que, así como “descuartizaron” el avión venezolano en territorio estadounidense, ahora “van a descuartizar Citgo, la tienen secuestrada, no le permiten a PDVSA que es la dueña de Citgo, tener un conjunto de abogados allá, en los tribunales”.

El presidente Maduro indicó que en Estados Unidos no existe el derecho a la defensa. “Es mentira, no hay Estado de defensa, no hay Estado de derecho. Ahí mandan ellos. ¿Y quién tiene en sus manos este momento Citgo? Todavía Guido y una tal Dinora Figuera, quien hoy día en un acto en Madrid, apoyando con Leopoldo López y Antonio Ledezma, a la sayona”.

“La que va a descuartizar Citgo es la jefa de campaña de la inhabilitada”, agregó y por ser una acción que atenta contra Venezuela, destacó que “al final, Venezuela hará todo lo que tenga que estar en sus manos y a su alcance para rescatar Citgo, porque le pertenece a los niños y niñas de Venezuela, al pueblo de Venezuela”.

El jefe de Estado venezolano enfatizó que Citgo no le pertenece a un grupo. “Citgo es un poder que cuesta más de 12 mil millones de dólares, las refinerías que tiene, los puertos”, y “además Citgo tiene en unas cuentas bancarias 5 mil millones de dólares (cash) secuestrados en cuentas de Juan Guiado, de Dinora Figuera, de los apellidos”.

El Mandatario ilustró qué pasaría si se rescatan esos recursos. “Esos 5 mil millones de dólares si los rescatáramos, ¿para dónde irían? Para nuestros abuelos, abuelas, consejos comunales, proyectos territoriales, para elevar el ingreso de los trabajadores, pero lo tienen secuestrados”.

Definió el acto que comete Estados Unidos y sus aliados como una “una de las injusticias más grandes que quedará en la memoria por 200 años del pueblo de Venezuela. Los enfrentaremos, ustedes verán”, al ratificar que la situación será enfrentada judicialmente, políticamente y diplomáticamente.

En esa orden, el presidente Maduro recalcó que el pueblo de Venezuela debe tener consciencia sobre quiénes son los responsables del descuartizamiento del avión y quienes son los responsables del posible descuartizamiento de Citgo.

“¡Alerta, alerta!, expresó al llamar al pueblo de Venezuela a reconocer los nombres opositores que fueron cómplices de este acto.

