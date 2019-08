Gobernador Rangel Silva: No podrán bloquear la dignidad del pueblo

Ante las últimas agresiones del imperio norteamericano contra la patria venezolana, el gobernador del estado Trujillo, Henry Rangel Silva, manifestó que Donald Trump podrá bloquear financieramente a Venezuela, sin embargo nunca podrá bloquear la dignidad del pueblo venezolano.

Las declaraciones del mandatario trujillano se dieron este miércoles durante la transmisión de su programa Al Día con Rangel Silva, por Paisana 92.5 FM.

«Esta nueva agresión no es contra el presidente Nicolás Maduro, sino contra todo el pueblo venezolano. Esto va a traer consecuencias que no se las merece el pueblo, por tanto hay que adoptar métodos de lucha, porque algo que no pueden bloquear nunca será nuestra dignidad como pueblo heroico, como pueblo valiente, eso jamás», sostuvo.

Rangel Silva advirtió sobre los efectos que va a tener este bloqueo contra la población.

«Trump había anunciado que iba a recrudecer las acciones contra el Gobierno de Venezuela. Este lunes el gobierno de los Estados Unidos emite un documento, firma una orden ejecutiva, nuevamente, para bloquear, para retener todos los activos del Gobierno venezolano en Estados Unidos», refirió.

El mandatario explicó de forma detallada que «esta orden ejecutiva de Trump consiste en que todos los bienes e intereses en bienes del Gobierno de Venezuela que se encuentran en Estados Unidos están bloqueados y no pueden transferirse, pagarse, retirarse, ni negociarse de ninguna manera. Venezuela ahora está en la lista de países con sanciones más severas que puede aplicársele a país alguno. Las consecuencias para el pueblo son terribles. Hay un gran peligro en estas acciones», recalcó.

El mandatario llamó a la conciencia de la población venezolana, por cuanto no se trata de colores políticos ya que este bloqueo no está dirigido a tendencia política, aunque voceros del imperio digan que está siendo dirigido contra el presidente Nicolás Maduro.

«No es cierto, está dirigido contra toda la población de Venezuela, venezolanos y extranjeros que viven en nuestro país, niños y ancianos, mujeres y hombres, trabajadores y estudiantes. Tenemos que tener mucha conciencia de eso y la respuesta de pueblo debe ser una respuesta correcta», recalcó el gobernador trujillano.

AVN