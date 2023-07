Gobernador Adolfo Pereira: “Es lamentable que existan personas que aún piden bloqueo e invasión a nuestra patria”

Desde la plaza Bolívar de Cabudare, municipio Palavecino, se realizó la transmisión número 64 del programa Rumbo Seguro, dedicado a los 212 años de la Independencia de Venezuela y a El Libertador Simón Bolívar, insigne hombre que dirigió esa lucha libertaria.

A propósito de la fiesta de este cinco de julio, el gobernador del estado Lara, Adolfo Pereira, realizó un programa dedicado a la historia venezolana, como invitado especial estuvo el alcalde del municipio Palavecino, Derby Guédez, quien conversó sobre la gesta emancipadora, además de los avances en materia de gestión pública como el tema de la recolección de basura que por muchos años afectó a los ciudadanos de dicha jurisdicción.

«Palavecino se ve limpio», expresó el gobernador Adolfo Pereira durante la intervención del gerente municipal, quien inmediatamente puntualizó que: «la recolección de desechos se encuentra estabilizada, hoy es una victoria gracias a su apoyo, además hemos avanzado en la distribución de agua potable y la eliminación de botes de aguas servidas», acotó.

Entre los proyectos a corto plazo, dijo que están llevando a cabo el Plan de Bacheo, «hemos planificado reparar la Av. Libertador en el marco del aniversario de Palavecino y colocar 746 luminarias en Agua Viva, esto gracias al gobierno nacional y regional, así como la colocación de 200 metros de tubería de aguas servidas para mejorar la calidad de vida de los ciudadanos», aseveró.

Continuando con la celebración por los 212 años de soberanía e independencia, la historiadora Dulce Marrufo, resaltó el papel de la juventud que participó en esa lucha independentista que fue liderada por Simón Bolívar, esa Campaña Admirable que inicia el 19 de abril de 1810 y que para el año 1813 en la entonces Provincia Barquisimeto, se logra organizar un buen batallón, sitio que además sirvió para planificar la Batalla de Carabobo.

«Simón Bolívar se enamoró de esta tierra por su ubicación, por la cercanía con Puerto Cabello, aquí organizó la Batalla de Carobobo», recordó Marrufo.

Asimismo, el líder larense, Adolfo Pereira, de cierta manera comparó la lucha que viven los venezolanos hoy día, «los nuevos líderes son aquellos padres de familia que se levantan día a día a luchar por sacar adelante a su familia, a pesar del bloqueo económico. Es lamentable que existan personas que aún piden bloqueo e invasión a nuestra patria», expresó.

Entre tanto, la historiadora enalteció que: «el ADN que tenemos los venezolanos es nuestra dignidad, somos irreverentes, pero también dignos e ingeniosos, como nos hemos tenido que reinventar para sobrevivir en esta situación, pero no arrodillándonos ante ningún otro gobierno. Este es un pueblo que ha venido luchando, consolidándonos, una crisis no es un castigo sino una oportunidad. Somos un pueblo libre y antiimperialista que no le vamos a dar cabida a quien diga que viene a gobernarnos», exclamó la experta.

Por su parte, el Cnel. Oswaldo Corrales, Secretario de Obras Públicas, Servicios y Viviendas, egresado de la Escuela de Aviación, se pronunció sobre la lamentable pérdida física del piloto larense Cnel. Millán Sabino, fallecido durante las prácticas de los ejercicios militares previo al cinco de julio.

Corrales explicó como es la forma de preparación de los pilotos y lamentó el accidente aéreo, donde perdió la vida el larense tras chocar con unas aves. «Es triste ver que muchas personas se expresaron de forma egoísta ante este hecho, personas sin conocimiento y sin experiencia. Los pilotos somos el paladín del espacio aéreo», aseguró.

Para finalizar, el Vicealmirante Adolfo Pereira, reconoció: «honor y gloria para Paulino Millán, expreso mis palabras de condolencias a toda la familia, él representa la virtud y el ejemplo, así lo debe recordar su familia», culminó.

