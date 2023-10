Giusseppe Alessandrello: Primarias de la oposición fueron una estafa para el pueblo

El diputado a la Asamblea Nacional, Giusseppe Alessandrello, junto a otros diputados, alcaldes y legisladores, se pronunció este jueves en torno al evento de las primarias que ocurrió el pasado domingo en el país, al cual calificó como “una vergonzosa estafa” para el pueblo venezolano.

“Este domingo fuimos testigos todos los venezolanos de una vergonzosa estafa generada por factores de ultraderecha que nuevamente buscan por la vía de la antipolítica y la antidemocracia, conseguir a toda costa el poder político. Ahora buscan imponer un fraude, y chantajear con eso. Si no me reconoces, si no me aceptas desembocó la violencia, quemó las calles. Eso es lo que normalmente hace la derecha venezolana”, enfatizó el diputado.

Alessandrello, destacó que dentro de las mentiras difundidas por un sector de la oposición fue la cantidad de personas que supuestamente participaron en este evento.

“Nosotros tenemos nuestros números. Aquí ellos dicen que se obtuvieron unos 43 mil 430 votos. Nosotros, más o menos hemos determinado, unos 21 mil participantes, porque tuvimos observadores en todos los centros electorales que chequearon manualmente la gente que acudían a cada centro de votación. Eso es la mitad de lo que ellos dicen”, dijo el diputado a la AN.

Asimismo aseguró que la cifra de participación que ellos anuncian no concuerda con la cantidad de mesas instaladas y el tiempo estimado para cada elector.

“Según la cifra de participación, cada elector tendría entonces un tiempo de menos de 45 segundos para votar, lo cual es imposible porque científicamente se ha demostrado que en un proceso manual el tiempo de votación se estima en unos tres minutos”, explicó el parlamentario.

Para corroborar este argumento, Alessandrello, en rueda de prensa, difundió videos que evidencian en voz de coordinadores del partido Vente, que las mesas no se instalaron en su totalidad y que hubo fallas con la presencia de miembros de mesa. También mostró imágenes de varios momentos del proceso en los 11 municipios, donde se observa la poca afluencia de participantes.

El diputado a la Asamblea Nacional señaló que las autoridades competentes deben investigar todas las denuncias hechas en torno al evento de las primarias para que prevalezca la verdad.

OIR Nueva Esparta