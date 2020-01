Márquez: Junta Directiva del Parlamento venezolano refleja derrota del imperio norteamericano

El presidente de la Comisión de Soberanía e Integridad Territorial de la Asamblea Nacional Constituyente (ANC), Gerardo Márquez, afirmó que la elección de la nueva Junta Directiva del Parlamento venezolano, refleja la derrota del imperio norteamericano, ya que sus representantes de la derecha extremista no resultaron ganadores.

Durante su participación en el programa Al Aire, transmitido por Venezolana de Televisión (VTV), el también diputado de la Asamblea Nacional, señaló que “hoy el imperio fracasa ante su propósito de dañar la soberanía del pueblo venezolano”.

Márquez explicó que durante las elecciones de la nueva Junta Directiva de la AN se realizaron todos los debidos procesos establecidos en el Reglamento Interior de Debate, el cual establece que todos los 5 de enero se debe instalar en la sede del Palacio Federal Legislativo una nueva Junta Directiva.

Destacó que este reglamento posee poder publico, tiene rango de Ley Orgánica, por lo cual es necesario velar por su cumplimiento para que las elecciones sean legales.

El constituyente aseveró que una de las principales normativas de este reglamento es que “para realizar tal elección tienen que estar presente la mitad más uno de los diputados de la AN, lo cual se cumplió ya que en el recinto estuvieron presentes 151 diputados”.

Cabe destacar, que para la elección del presidente, primer y segundo vicepresidentes, así como el secretario del oórgano legislativo se elige con la mitad más uno del quorúm que este presente en el recinto.

“Los representantes de la derecha extremista sabían que no tenían los números y por eso es que no entraron. No pueden venir con el show de que se tomaron medidas para prohibirle la entrada, cuando se cumplieron las normativas y se le dio el acceso sin problema”, dijo el diputado Márquez.

YVKE Mundial