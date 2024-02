Furia Bolivariana del Zulia salió en Caravana a Caracas

Con un gran acto de abanderamiento a la juventud antimperialista de la región zuliana, inició la concentración para la salida de la Gran Caravana que partió hacia Caracas para participar en la marcha por el día de la Dignidad Nacional.

La Fuerza Bolivariana de los municipios Maracaibo, San Francisco, Lossada y de la región Guajira, se concentraron en el Cuartel Libertador de Maracaibo. En este insigne e histórico espacio, y en unión cívico – militar se entonaron las notas del himno nacional, se realizaron actos culturales y se conmemoró la histórica lucha de la juventud antimperialista que salió en defensa de la Patria, el 4 de febrero de 1992.

«A los jóvenes les decimos no se rindan nunca, porque si no fuese por ustedes, en esta década de traiciones, de bloqueos y sanciones, nos hubiese sido más difícil. Por eso hoy, le decimos a la juventud que les vamos a entregar la bandera del alma tricolor; le vamos a entregar el estandarte sagrado del Comandante Hugo Chávez, para que vayan a Caracas, al Palacio de Miraflores, con las bendiciones de la Chinita. Porque en las manos del Zulia, no se perderá la República». Manifestó al Organizador de Partido socialista Unido de Venezuela (PSUV) en la región zuliana, Luis Caldera.

Asimismo, la lideresa de los pueblos indígenas, Glenis Semprún, expresó que «25 años después un por ahora, donde hombres y mujeres salieron a defender nuestra Patria, y que el Presidente Chávez cumplió con nosotros; ahora es a nosotros los pueblos indígenas, y a todo el pueblo venezolano, al que nos toca defender la Revolución Bolivariana».

Por su parte, Andrés Ponnezf, representante de la juventud zuliana, señaló: «hoy nuestra generación está asumiendo un papel protagónico. Nos colocamos al frente de esta hermosa caravana, para ir a la ciudad de Caracas, y decirle al presidente, Nicolás Maduro, que el Zulia se está preparando para consolidar la Revolución Bolivariana».

Henry Rodríguez, comandante de la ZODI número 11 Zulia, dio gracias a Dios por permitir la concentración al frente del «legendario Cuartel Libertador, ícono de todos los zulianos».

Alirio Barrieto, integrante de la juventud del PSUV, del municipio Santa Rita, esperó la caravana en el Puente General Rafael Urdaneta, del lado de la Costa Oriental del lago. Al unirse manifestó «nos vamos para Caracas para celebrar los 25 años de Revolución, 25 años de recordar el legado del comandante Chávez».

«La juventud parte a Caracas, con sentimiento Patrio, para continuar defendiendo los ideales de nuestro gran comandante Chávez. Además de recordar todo lo que construyó, un legado de amor y cariño hacia el pueblo, pero sobre todo hacia la juventud. Por eso vamos a marchar para defender nuestra soberanía y respaldar a nuestro presidente chavista, Nicolás Maduro». Agregó Barrieto.

Prensa PSUV Zulia