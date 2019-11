Fuerzas de la revolución en Nueva Esparta manifiestan su apoyo al pueblo boliviano ante golpe de Estado

Prensa PSUV NE .- Desde Nueva Esparta se sintió el apoyo de la Revolución Bolivariana al pueblo boliviano y al líder indígena Evo Morales Ayma, ante el golpe de Estado perpetrado el pasado domingo por la derecha de ese país. Al respecto, el jefe político Dante Rivas, resaltó la hermandad existente con este país “que forma parte de las naciones libertadas por nuestro gran Simón Bolívar”.

“Evo Morales es un gran hermano, amigo y compañero de nuestro gigante Hugo Chávez. Siempre ha sido solidario con nosotros: ¡Cuánto apoyo nos ha dado!”, aseguró Rivas por lo que resaltó que “ante esta situación nosotros estamos solidarios con el pueblo de Bolivia y con nuestro hermano Evo”.

Aseguró que Morales ganó las elecciones limpiamente. “Nosotros no podemos dudar de esa victoria. Aquí en Venezuela ¿cuántas veces no han dudado los apátridas de las victorias electorales de la Revolución Bolivariana? Dicen que es fraude y nunca han presentado una prueba de eso. Es el mismo libreto, la única diferencia es que aquí no han podido y no van a poder nunca”.

Detalló que ante lo ocurrido en el hermano país se puede observar la doble moral del imperio estadounidense. “Con eso confirmamos que no es por la libertad, que no es por la democracia que ellos invaden naciones, invaden pueblos. Es por los intereses particulares, es por hacerse de los recursos naturales del petróleo, del oro, del coltán, del gas, del agua”.

Por su parte, Junior Gómez, coordinador de Organización del Partido Socialista Unido de Venezuela en Nueva Esparta, recordó que el presidente Evo Morales para evitar un derramamiento de sangre decidió poner su cargo a la orden. “Y vemos cómo la derecha fascista ha comenzado la persecución, el ataque contra los revolucionarios en Bolivia”, afirmó.

“Pero desde aquí enviamos nuestra solidaridad para esos compañeros y estamos seguros que más temprano que tarde el pueblo boliviano se levantará y con la espada de Bolívar recuperará el gobierno boliviano”.

Asimismo, Kendy Graterol, coordinador de Economía Productiva del PSUV en la región, enfatizó que desde el domingo las fuerzas revolucionarias de Venezuela están en alerta después de lo que sucedió en Bolivia y “aquí estamos dándole un espaldarazo a nuestro presidente pueblo Evo Morales. Entonces, a desplegarse, a hablar mucho, con conciencia. Eso es lo que estamos haciendo aquí, estamos trabajando”.