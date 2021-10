Freddy Bernal: No hay obstáculos legales para la apertura de la frontera

El integrante de la Comisión Permanente de Política Exterior del Parlamento venezolano, Freddy Bernal celebró que en Sesión Ordinaria se aprobara «la creación de dos comisiones de carácter Binacional. Una de amistad con Colombia y otra para las relaciones diplomáticas y comerciales con el hermano país”.

Refirió que la segunda comisión la presidirá el segundo vicepresidente de la Asamblea Nacional, Didalco Bolívar por designación del presidente Nicolás Maduro. “Te felicito. Se que contigo vamos a tener un aliado bien importante”, expresó el diputado en el programa semanal Reporte Bernal.

En el espacio radial, anunció que “la próxima semana va la Comisión -Mixta Binacional- de la Asamblea Nacional a territorio colombiano a dialogar con la comisión del Congreso. “Esto va a ser un huracán de integración entre ambas naciones”, aseguró.

“Escuchen señores colombianos no hay obstáculos legales para la apertura de la frontera. Yo no voy a parar hasta que se dé la apertura total. Ahora tengo el apoyo de dos comisiones una amistad y una internacional”, acotó.

Entre tanto, el presidente de la Comisión Mixta, Didalco Bolívar, señaló que “necesitamos como gobernador a Freddy Bernal, para que haya garantía de que el Puente Internacional de Tienditas, sea inaugurado y exista paso de transporte comercial entre ambas naciones.

“No podemos tener una gobernadora enemiga de la apertura de la frontera. Ella ha jugado a que no se abra la frontera, ha jugado al caos. Nosotros necesitamos abrir la frontera comercial, profesional y ciudadana para que haya una circulación -libre- y este respecto el presidente Maduro, está de acuerdo”.

Agregó que “estamos buscando que el comercio sea fluido entre las naciones. También queremos tener los productos de Colombia. La Comisión binacional va a estar pronto allá y Freddy Bernal, va a ser nuestro invitado como miembro de la Asamblea Nacional”.

Simbiosis comercial y de prosperidad

Comentó que “indistintamente de las decisiones del presidente Duque, hay un pueblo, comerciantes, empresarios, gente de a pie y políticos colombianos, que quieren la apertura de la frontera. Les pido que le digan al presidente Duque, que se apiade del comercio de Norte de Santander. Queremos unas relaciones de armonía, de amistad, familiares y tranquilas”.

Enfatizó “nosotros respetamos sus opiniones porque usted es el presidente de una nación soberana, yo no me voy a meter en esa dinámica. Lo que digo es que, así como el presidente Nicolás Maduro, le da importancia a la gente de frontera en Táchira, no puede ser que usted presidente Duque, le dé la espalda a más de dos millones de personas del Norte de Santander, es un acto inhumano. Y nos necesitamos porque la economía del Táchira tiene dependencia del Norte de Santander y la economía del Norte de Santander tiene dependencia del Táchira”.

Con el Mazo Dando