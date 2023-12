Fiscal General: Triunfa la justicia venezolana al esclarecerse el caso Canserbero

Tras el esclarecimiento del caso del fallecimiento del rapero venezolano, Tirone José González Orama, mejor conocido como “Canserbero”, y de Carlos Daniel Molnar, el fiscal general de la República, Tarek William Saab, sostuvo que triunfó la justicia venezolana, mediante la aplicación de la ciencia de investigación penal.

En este sentido, informó que hay seis privados de libertad, quienes serán imputados, así como la solicitud de alerta roja contra los dos ex fiscales de la época, los abogados, Tulio Enrique Mendoza (ex fiscal 30º Nacional con Competencia Plena) y Yoli Abelina Torres, (ex fiscal Cuarta) del estado Aragua.

El fiscal destacó que los hermanos de origen chileno, detenidos, Guillermo y Natalia Améstica, tras sus declaraciones serán imputados por la comisión de los delitos de homicidio calificado por motivos fútiles y con alevosía en grado de coautoría.

“En relación al ciudadano Marcos Pratolongo, se imputará por el tipo penal de homicidio calificado por motivos fútiles y con alevosía en grado de complicidad no necesaria y asociación para delinquir”, apuntó.

Al igual, manifestó que este 26 de diciembre del año en curso, se realiza ante el Tribunal Segundo de Control del Área Metropolitana de Caracas, la Audiencia Especial bajo el supuesto de la Delación, de acuerdo a lo establecido en el Artículo 40 del Código Orgánico Procesal Penal.

Asimismo, el representante del MP informó que fueron detenidos los siguientes funcionarios vinculados al caso:

Inspector jefe, Gilbert Cruz (Jefe de la Comisión).

Inspector Edgar Trillo (Investigador).

Detective Jesús Medina (Técnico).

Oficial Policía Nacional Bolivariana (PNB), Arquelis Blanco, para la época estaba en comisión de servicio en el Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas (CICPC).

Inspectora agregada, Teresa Pinto.

Detective, Yonel Toro, perteneciente a la Comisión de Laboratorio Criminalístico de Aragua.

“La orden de aprehensión que pesa en contra de estos funcionarios es por los delitos de obstrucción a la administración de justicia, simulación de hecho punible, asociación para delinquir, y corrupción propia agravada”, apuntó.

De igual manera, solicitó la orden de aprehensión contra, Solangela Mendoza, quien fue la patóloga que practicó la autopsia forense de Tirone Gonzalez y Carlos Molnar. “Quiero que me expliquen cómo una patóloga profesional no reseñó en la autopsia dos puñaladas o el golpe en la cara de Canserbero que le dio Guillermo”.

“Este Ministerio Público bajo nuestro liderazgo, de sus profesionales, que están entre los más capaces de nuestro país, garantiza la justicia”, puntualizó el fiscal.

VTV