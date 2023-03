Feminismo. 8 de marzo de sonrisas y banderas. Maduro anuncia la Gran Misión Mujer Venezuela

Por Geraldina Colotti, Resumen Latinoamericano, 12 de marzo de 2023

En el poliedro lleno de sonrisas y banderas, la ministra de la mujer y la igualdad de género, Diva Guzmán, entusiasmó a la audiencia con un discurso que ha resumido y relanzado los logros alcanzados por la “revolución feminista” impulsada por Chávez, a diez años de su desaparición física. Por la mañana la habíamos acompañada en el homenaje floral al Cuartel de la Montaña, donde el comandante inició la larga marcha del proceso bolivariano, con la rebelión cívico-militar de 1992.

Por un lado, grupos de invitadas, de varios estados venezolanos o de otros países. Por el otro, un nutrido grupo de soldadas muy jóvenes. Muchachas serán también las que corearán las consignas acordadas durante la guardia de honor, ataviadas con el uniforme bolivariano. Entonces dejaremos una rosa violeta sobre la tumba del Comandante, los ojos húmedos con su recuerdo, y con las esperanzas por realizar.

Ministra, ¿qué significa para usted estar aquí el 8 de marzo, a diez años de la partida física de Chávez?, le preguntamos. “Cada vez –responde Diva Guzmán– es una magia que se renueva, cada vez venimos aquí no a llorar, sino a recargarnos de su energía. Nuestro Chávez ha hecho mucho para ayudarnos a avanzar en nuestra lucha que hoy, me da gana de decir, es un ejemplo de feminismo a nivel internacional. Y luego, como ven, aquí están representados dos lugares mágicos por excelencia, el Estado Delta Amacuro y Amazonas”.

En fila, avanzamos conmovidas hasta la tumba. “Mira, dice la ministra, ¿cuántas muchacha muy jóvenes hay en las Fanb?”. Ocho años después del decreto ejecutivo con el que Obama declaró a Venezuela una amenaza inusual y extraordinaria, ¿cuánto ha costado resistir el bloqueo? “Las mujeres – responde Diva – han estado presentes en todas las etapas de la revolución. Haber superado la condición de víctima frente al imperialismo nos ha hecho más fuertes para superar la condición de víctima en las múltiples formas de violencia de género. El bloqueo fue una oportunidad para convertir lo negativo en positivo, para desarrollar cada vez más habilidades para superar todas las formas de violencia. Esta etapa del renacimiento es también un renacimiento de género, en este día tan importante».

A pesar de todas las dificultades, aunque las mujeres, como todo el pueblo, se han visto afectadas por la guerra económica -añade Diva-, la agenda feminista ha seguido adelante. Las mujeres han adquirido mayor conciencia de las tareas que les esperan y mayor poder. Un resultado visible también a nivel parlamentario, porque la Asamblea Nacional ha aprobado muchas leyes importantes, como la de las defensoras comunales.

Con nosotras también está Lídice Nava, quien forma parte de la dirección nacional de la Unión Nacional de Mujeres y del Frente Feminista Nora Castaneda. “Hoy, dice, es una oportunidad para recordar los logros alcanzados por las mujeres revolucionarias en todo el mundo, y recordar a una gran feminista e internacionalista como Nora Castañeda, a quien dedicamos nuestro trabajo en el campo socioproductivo, en un ejercicio constante de la soberanía de la mujer, presente con su compromiso en todos los campos de la vida en Venezuela”.

Lorena Peña Mendoza, es presidenta de la Federación Internacional Democrática de Mujeres (Fedim). Ella vino de El Salvador, donde corre el riesgo de enfrentarse a una pena de prisión luego de una operación de lawfare que el régimen de Bukele orquestó en su contra. “Estamos en presencia de un régimen neoliberal, fascista –dice– que está realizando una persecución generalizada, no solo contra la oposición política, sino también contra la población pobre. Un régimen de exepción que en 10 meses ha encarcelado sin juicio a 60.000 personas, 18.000 de las cuales son mujeres”.

Lorena fue presidenta del parlamento por el Fmln: “Contra nosotras –denuncia– se está haciendo una operación de judicialización política para inhabilitarnos y desacreditar nuestra labor parlamentaria. De hecho, me acusan de haber desviado fondos a quienes no los necesitaban. Fondos destinados a proyectos de alfabetización de mujeres o de cultura comunitaria de los más pobres entre los pobres. Ellos son los corruptos, y nos acusan de corruptos porque no nos perdonan las políticas a favor del pueblo. Debemos denunciar el lawfare, que se está extendiendo en muchos países de América Latina».

A la entrada del Poliedro, un grupo de trabajadoras bromean entre ellas y con una niña. Se llaman Dubraska, Maricela, María, Ana… Son parte de una fábrica estatal, fundada por Chávez, Conglomerado Productivo: producimos ropa y zapatos de calidad, dicen, y marcas venezolanas, para defender nuestra soberanía. Un fuerte antídoto contra la guerra económica. Una fábrica feminista, dicen, formada por “guerreras que no se dejan pisotear por los hombres”. Un poco más adelante, representantes de la Misión Madres del Barrio, provenientes de Anzoátegui.

Y luego las milicias, las banderas del Psuv, las del movimiento Free Alex Saab, que venían a testimoniar cercanía con Camilla Fabri, esposa del diplomático secuestrado y deportado a EE.UU. El mandatario y la Primera Combatiente, Cilia Flores, también se dirigirán a ella para elogiar su valentía en la batalla por la liberación de su esposo.

Acompañado de la vicepresidenta, Delcy Rodríguez, Maduro hará un importante anuncio, que nació -dice- en el último Congreso de Mujeres, el año pasado: la creación de la Gran Misión Mujer Venezuela, con el objetivo de garantizar por parte del Estado, la protección social y elevar la inversión en todos los planes de atención a las féminas.

El jefe de Estado dijo que, “la mujer venezolana debe sentir todo el amor del gobierno, desde que nace, en todo su proceso de desarrollo y de crecimiento”.

Para organizar la Gran Misión Mujer Venezuela estará la vicepresidenta Ejecutiva, Delcy Rodríguez, acompañada de las ministras de Ciencia y Tecnología, Gabriela Jiménez; de Salud, Magaly Gutiérrez; de Educación, Yelitze Santaella y del Estado Mayor de la Mujer venezolana.

“Ha llegado la hora – dijo Maduro – de unir todos los programas sociales, todos los presupuestos y poner a la mujer en el centro de atención, para que la mujer tome las riendas de la sociedad. En manos de las mujeres tenemos asegurado el futuro, tenemos aseguradas todas las victorias de la Patria”.