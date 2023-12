Familia Gelvez Viana recibe llaves del hito 4.800.000 de la Gran Misión Vivienda Venezuela

En manos de la familia Gelvez Viana reposan las llaves de la residencia 4 millones 800 mil de la Gran Misión Vivienda Venezuela (GMVV), acto que lidera desde La Casona Cultural “Aquiles Nazoa”, en el estado Miranda, el presidente de la República, Nicolás Maduro.

“Es un milagro”, recalcó Elvis Gelvez al describir -en compañía de su esposa, Neyda Viana, y sus pequeños hijos Isabela Leonor (7 años) y Gabriel Enrique (3 años)- lo que significó recibir la llamada telefónica que cambiaría sus vidas, luego de haber recibido una notificación de desalojo por parte de su arrendatario.

“Vivíamos alquilados. Una mañana trabajando, llama la persona que nos alquilaba y nos dice que teníamos que desocupar. Yo sentía frustración por no saber cómo iba a resolver, pero esa misma tarde me comunica que había sido beneficiado para recibir mi vivienda digna. Es un milagro que te digan en la mañana que no tienes vivienda y en la tarde que ya tengas una vivienda”, relató Gelvez.

A raíz de su experiencia, Elvis Gelvez extendió un mensaje de esperanza para quienes atraviesan una situación similar a la que su familia vivió en carne propia. “No pierdan la fe. Sigamos trabajando”, puntualizó.

El hito está ubicado en el Urbanismo “Las Brisas”, en el municipio Guacara del estado Carabobo, y consta de tres habitaciones, dos baños, sala, cocina, comedor y lavandería establecida en un área de 86 metros cuadrados. Asimismo, cuenta con redes de recolección de aguas servidas, distribución de agua potable, electrificación, aceras, brocales y vialidad.

“Hemos dotado de canchas, parques, espacios comunes para que la comunidad tengan donde disfrutar un momento de ejercicio, de tranquilidad”, agregó el Mandatario.

En el Urbanismo “Las Brisas” se entregan 100 nuevas viviendas bifamiliares en el contexto del hito 4 millones 800 mil.

A propósito de la entrega del hito 4 millones 800 mil de la Gran Misión Vivienda Venezuela, el jefe de Estado revalidó el objetivo de “garantizar el buen vivir de las familias venezolanas”.

“Hemos llevado a cabo hitos que ratifican el compromiso y el amor de la Revolución Bolivariana por el pueblo; y continuaremos haciendo posible lo imposible, pariendo recursos para garantizar el buen vivir de las familias venezolanas”, subrayó más temprano a través de su cuenta en la red social X, @NicolasMaduro.

Creada en el año 2011, la Gran Misión Vivienda Venezuela se enrumba a la meta de construcción de 5 millones de viviendas.

Prensa Presidencial