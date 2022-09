Familia de Alex Saab sufre persecución política

Camilla Fabri Saab, esposa del diplomático, Alex Saab, denunció que su familia sufre la misma persecución política que enfrenta su esposo al ser extendida contra ella y su familia.

La denuncia lo dio a conocer Fabri durante una entrevista realizada en el programa A Pulso, que transmite Venezolana de Televisión, donde resaltó que también sancionaron a los hijos y hermanos de Saab “solo por tener el mismo apellido”.

Mencionó que la persecución se extendió en Italia, “porque Italia se ha prestado por cumplir las órdenes de los EE. UU.”.

Fabri, explica que siempre ha estado activa la persecución política contra Alex y enfrentan el Lawfare que se ha vuelto una práctica común en Latinoamérica, así también la de la guerra mediática, para tal fin se creó el movimiento Free Alex Saab.

Aseguró que «estoy bien, estoy fuerte, luchando por la liberación de mi esposo» y aseguró que, «para su libertad (de Alex), solo se necesita que EE. UU. reconozca su status de diplomático» y dijo que está con pensamiento positivo ante esta situación de secuestro.

Resalta la esposa de Alex Saab que tiene la esperanza de que «la verdad siempre prevalecerá», y está segura que llegará el momento “en que se respetará la ley internacional porque se está sentando un precedente muy peligroso y está poniendo en peligro a todos los diplomáticos del mundo”.

Fabrí dijo que pondrán la moción ante el juez para que permitan declarar a los testigos, “porque el Departamento de Justicia le quería retirar el derecho a la legítima defensa”.

Aseguró que esto se debe a que no tienen ninguna prueba y a Saab le retiraron siete de ocho cargos que le atribuían, siendo por «conspiración» de lo que pretende acusarlo sin tener pruebas.

Apoyo Internacional

Durante la entrevista, la esposa del diplomático, Alex Saab, aseguró que países como China y Rusia, así como movimientos sociales rechazan el secuestro del diplomático, «cualquier persona, país o entidad que conoce la historia de Alex, se suma a la causa y denuncia lo que está pasando».

Labor social del movimiento Free Alex Saab

Fabri explicó que el movimiento Free Alex Saab, mantiene una labor social activa y prueba de eso es la Casa de Alimentación creada hace seis meses junto al padre Numa Molina, en el sector 3 de Ciudad Caribia, que «realmente ha resultado muy positivo y muy prometedor, estamos muy felices con este proyecto».

Dijo que estas acciones se realizan con la finalidad de continuar el legado de Alex Saab, «de como traer alimentos y ayudar con alimentos al pueblo venezolano».

Testigos declararán vía Zoom

Camila Fabri, anunció que hace unos días lograron que el juzgado norteamericano permitiera que los testigos pudieran declarar vía Zoom, «a pesar de ser complicado, porque el Departamento de Justicia nunca tuvo intensiones de entregar una visa para ir a los EE. UU. a los testigos», por tal motivo tuvieron que solicitar esta moción al juez.

Salud deteriorada

Respecto a la salud del diplomático, Camila Fabri comentó que está muy deteriorada al mencionar que en los primeros meses perdió 26 kilos «además de las condiciones terribles a las que fue sometido en Cabo Verde y las que sigue sometido en los Estados Unidos donde la comida es de la peor calidad».

También aseveró que Saab hasta la fecha no ha recibido atención médica y la familia no tiene un reporte médico, «en la cárcel carece de atención médica, no hay medicamentos, no hay enfermera ni médicos».

VTV