Fallece Asalia Venegas destacada periodista y docente de la Comunicación Social

La periodista venezolana, Asalia Venegas, falleció este lunes tras luchar contra una rara enfermedad diagnosticada hace año y medio, dejando un destacado legado en el área de la comunicación social y el periodismo tanto en medios de difusión como en las aulas de clase de la Universidad Central de Venezuela.

Esta trujillana nacida en 1950 fue fue directora de la Escuela de Comunicación Social de la UCV entre 1999 y 2005, y secretaria permanente del Consejo Nacional de Universidades; dentro del mundo de los comunicadores sociales es reconocida como una excelente profesora por lo que dejó sembrado un gran legado.

La comunicadora social fue galardonada con el Premio Nacional de Periodismo en dos ocasiones: en el año 2000 y en el 2008 por su trayectoria en la docencia, la investigación y como articulista, según reseña en un artículo escrito por su esposo, el periodista y constituyente, Earle Herrera.

De igual forma, coordinó la edición de textos como: “Comunicación: Múltiples escenarios, diversas confrontaciones” y “Las Comunicaciones hacia el III milenio”, ambas publicaciones realizadas en el año 1997.

“Se sumó a las filas de la Revolución Bolivariana que lideró el primer y único presidente de este país que ha hablado de feminismo y de la mujer como base fundamental para una sociedad más justa Hugo Chávez”, refiere el mensaje de Herrera.

Por ello, fue coautora del libro “Chávez en tinta de mujer” y columnista en el diario Últimas Noticias, de igual forma fue miembro del Directorio de Responsabilidad Social en el año 2005 y defensora de los Usuarios de Radio Nacional de Venezuela entre el 2006 y 2007.

El presidente de la República Bolivariana de Venezuela, Nicolás Maduro, expresó condolencias por tal lamentable pérdida:

Por su parte, el ministro del Poder Popular Para la Cultura, Ernesto Villegas, lamentó el fallecimiento de la profesora y periodista, Asalia Venegas, una luchadora perenne que siempre avanzó con su puño y letra contra viento y marea ante cualquier dificultad.

Villegas, escribió en su cuenta oficial de Twitter @VillegasPoljak: “Fue un honor recibir sus lecciones de vida y periodismo en las aulas UCV. El amor incondicional que profesó por Earle Herrera, esposo y camarada, también es cátedra viva. Invito a tod@s a rodearlo de afecto para que dedique a Asalia las nuevas victorias que aguardan a su pueblo”.

Otras personalidades se han manifestado ante el fallecimiento de esta profesora, icono dentro de la escuela de Comunicación Social de la UCV, Asalia Venegas deja sembrado un gran legado dentro de los comunicadores sociales del país.

CON UN DOLOR INMENSO. Me acaba de avisar mi hermano, Earle herrera, que murió Asalia. Y estoy que no puedo dar otra palabra. Asalia Venegas, mi profesora y amiga y talentosa periodista. Qué vaina con la gente que queremos, que no sabemos nunca despedirla cuando se va.

— Roberto Malaver (@robertomalaver) December 9, 2019