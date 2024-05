Esto dijo Diosdado Cabello en el Encuentro Organizativo del PSUV en el estado Zulia

Prensa PSUV.- Este jueves, el primer vicepresidente del Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV), Diosdado Cabello, lideró Encuentro Organizativo del PSUV, en el Eje de La Guajira del estado Zulia.

Durante la actividad, el dirigente nacional pidió a la militancia zuliana organizarse, a través del 1×10. A su vez, indicó como tarea fundamental a la juventud, incluir amorosamente a las personas de la tercera edad en sus patrullas.

Cabello, aseguró que el presidente Nicolás Maduro, ha dado la instrucción que el 1×10 debe tener al menos una persona que nunca haya votado por el chavismo.

«Nosotros tenemos una responsabilidad en la Revolución Bolivariana, tenemos que dar la cara, estamos obligados a hacerlo como revolucionarios y como Gobierno, en cualquier lugar de Venezuela», resaltó.

Asimismo, indicó que, la revolución tiene una ventaja que no tiene la oposición, «tenemos moral, nosotros no estamos persiguiendo a nadie, no estamos desapareciendo a nadie».

Destacó que, el estado Zulia es la principal entidad en población electoral, con el 12,3% del total nacional de votantes.

Concluyó su participación asegurando que, no duda que la revolución obtendrá una gran victoria el 28 de julio, que va a reflejar la realidad de un país y un pueblo consciente.