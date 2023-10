Esto dijo Diosdado Cabello durante el acto de lanzamiento e instalación de las UPPAZ en Monagas

Prensa PSUV FD.- Durante el acto de lanzamiento e instalación de las Unidades Populares para la Paz (UPPAZ) en el estado Monagas, el primer vicepresidente del Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV), Diosdado Cabello, aseveró «no esperemos que las Unidades Populares para la Paz sean por generación espontánea, todo debe tener su orden; y nosotros aquí en Monagas vamos a nombrar un equipo promotor de acuerdo a lo que dijo el presidente Nicolás Maduro para que aquí haya un orden lógico necesario, que nos permita corregir errores, vamos a hacer esto de una vez, bien».

Desde el Gimnasio «Gilberto Roque Morales», el dirigente nacional resaltó: «hemos estado haciendo jornadas en las calles, municipios y parroquias, y la gente preguntaba si estas actividades sustituyen las anteriores, no. Nosotros debemos estar movilizados mañana, tarde y noche», dijo.

Seguidamente, enfatizó que al final de la jornada, el Partido deberá tener 46 mil 552 Unidades Populares para la Paz y Monagas debe tener listas 1.414. «Desde que llegó el Comandante Chávez, nosotros hemos estado sometidos a amenazas y cada vez que el enemigo ataca, le hemos respondido».

«Ahora, la amenaza viene disfrazada de corporaciones petroleras desde el imperialismo norteamericano. Nos amenazan que nos quieren quitar el territorio que históricamente le pertenece a nuestra Patria. Todo lo que esté al oeste del río Esequibo es territorio venezolano», señaló.

Finalmente, resaltó que el pueblo venezolano saldrá a defender su territorio. «Nosotros no le queremos quitar nada a Guyana, pero no vamos a permitir que Guyana nos quite nada a nosotros».